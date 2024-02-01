عربي
موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
أكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:05+0000
2024-02-01T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085360719_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_64c5b7adc810e91c97d09523fb3617a7.jpg
وقالت اللجنة عبر صفحتها على "تلغرام": "وفقًا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقًا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأمريكي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في "رايثيون".وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 ​​بالقرب من بيلغورود.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085360719_41:0:845:603_1920x0_80_0_0_6dc9f8e693d1b811be898f4dc7c05b26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"

10:05 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 01.02.2024)
© Photo / Photo from the social mediaموقع تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / Photo from the social media
تابعنا عبر
أكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM-104A"، تابع لمجمع باتريوت، في عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كان على متنها أسرى أوكرانيون بالإضافة إلى الطاقم.
وقالت اللجنة عبر صفحتها على "تلغرام": "وفقًا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقًا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأمريكي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في "رايثيون".
وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 ​​بالقرب من بيلغورود.

وتم العثور على العلامات: "Assy 11455748"، "Sn740179"، "Assy 11461343" "Sn740206" "Assy، 11461865"، "Sn740207"، "Raytheon"، "Confidential Classified By Patriot Security Classification Guide Dated: 9/22/83 Addenda Dated 11/28/83 8/8/84 Contract No/Daah01-86c-A018"، "18876 Assy"، "Martin Marieta" و "10253043-39 02 S/N 80025".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль Международного Красного Креста с освобожденными заложниками пересекает пограничный пункт Рафах в направлении Египта, откуда их перевезут самолетом в Израиль для воссоединения со своими семьями - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لإدارة المفاوضات مع حماس بـ"سرية".. فيديو وصور10:37 GMTСотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Калининского района Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала