https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
أكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:05+0000
2024-02-01T10:05+0000
2024-02-01T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت اللجنة عبر صفحتها على "تلغرام": "وفقًا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقًا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأمريكي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في "رايثيون".وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 بالقرب من بيلغورود.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
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روسيا, رصد عسكري
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
10:05 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 01.02.2024)
أكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM-104A"، تابع لمجمع باتريوت، في عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كان على متنها أسرى أوكرانيون بالإضافة إلى الطاقم.
وقالت اللجنة عبر صفحتها على "تلغرام": "وفقًا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقًا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأمريكي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في "رايثيون".
وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 بالقرب من بيلغورود.
وتم العثور على العلامات: "Assy 11455748"، "Sn740179"، "Assy 11461343" "Sn740206" "Assy، 11461865"، "Sn740207"، "Raytheon"، "Confidential Classified By Patriot Security Classification Guide Dated: 9/22/83 Addenda Dated 11/28/83 8/8/84 Contract No/Daah01-86c-A018"، "18876 Assy"، "Martin Marieta" و "10253043-39 02 S/N 80025".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.