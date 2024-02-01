https://sputnikarabic.ae/20240201/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الشرق-الأوسط-لم-يقترب-من-الانفجار-إلى-هذا-الحد-منذ-4-عقود-1085639185.html

مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود

مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود

صرح مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، بأنه لم يشاهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، محذرا من التصعيد على جبهات أخرى في... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T10:30+0000

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جاءت تصريحات، بيرنز، في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، قال فيه إنه أمضى معظم سنواته الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم ير خلالها هذه المنطقة، من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد، بحسب قوله.وأضاف بيرنز أن "المنطقة أصبحت تواجه مشكلات صعبة للغاية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".ويرى المسؤول الأمريكي أن الأزمة في غزة، تعتبر "تذكيرا مؤلما بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يطرحها على الولايات المتحدة"، داعيا إلى "إحياء الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى".ونفى بيرنز أن تكون بلاده مسؤولة وحدها عن حل مشاكل الشرق الأوسط التي وصفها بـ"المزعجة" لكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن حلها دون قيادة أمريكية نشطة، بحسب قوله.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس حاليا، الخيارات المتاحة للاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، قوله بأن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترى في الفترة الحالية، أن الاعتراف بدولة فلسطين ربما يجب أن يكون أولى خطوات المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس الخطوة الأخيرة".وأضاف المسؤول أن "البيت الأبيض على دراية بنظر الخارجية في مسألة الاعتراف المحتمل بفلسطين، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب دراسة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن "أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة".

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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم