عربي
موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240201/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الشرق-الأوسط-لم-يقترب-من-الانفجار-إلى-هذا-الحد-منذ-4-عقود-1085639185.html
مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود
مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود
صرح مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، بأنه لم يشاهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، محذرا من التصعيد على جبهات أخرى في... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:30+0000
2024-02-01T10:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4fa0aa64cee2a46599f1b6be872b5b.jpg
جاءت تصريحات، بيرنز، في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، قال فيه إنه أمضى معظم سنواته الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم ير خلالها هذه المنطقة، من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد، بحسب قوله.وأضاف بيرنز أن "المنطقة أصبحت تواجه مشكلات صعبة للغاية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".ويرى المسؤول الأمريكي أن الأزمة في غزة، تعتبر "تذكيرا مؤلما بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يطرحها على الولايات المتحدة"، داعيا إلى "إحياء الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى".ونفى بيرنز أن تكون بلاده مسؤولة وحدها عن حل مشاكل الشرق الأوسط التي وصفها بـ"المزعجة" لكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن حلها دون قيادة أمريكية نشطة، بحسب قوله.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس حاليا، الخيارات المتاحة للاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، قوله بأن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترى في الفترة الحالية، أن الاعتراف بدولة فلسطين ربما يجب أن يكون أولى خطوات المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس الخطوة الأخيرة".وأضاف المسؤول أن "البيت الأبيض على دراية بنظر الخارجية في مسألة الاعتراف المحتمل بفلسطين، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب دراسة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن "أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240129/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تريد-الحرب-مع-إيران-ولا-التصعيد-في-المنطقة-1085542523.html
https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581257_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ecd6ddafc047585f66c4a949293f5842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود

10:30 GMT 01.02.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبر
صرح مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، بأنه لم يشاهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، محذرا من التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات، بيرنز، في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، قال فيه إنه أمضى معظم سنواته الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم ير خلالها هذه المنطقة، من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد، بحسب قوله.
وأضاف بيرنز أن "المنطقة أصبحت تواجه مشكلات صعبة للغاية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران ولا التصعيد في المنطقة
29 يناير, 13:40 GMT
ويرى المسؤول الأمريكي أن الأزمة في غزة، تعتبر "تذكيرا مؤلما بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يطرحها على الولايات المتحدة"، داعيا إلى "إحياء الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى".
ونفى بيرنز أن تكون بلاده مسؤولة وحدها عن حل مشاكل الشرق الأوسط التي وصفها بـ"المزعجة" لكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن حلها دون قيادة أمريكية نشطة، بحسب قوله.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس حاليا، الخيارات المتاحة للاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
ترامب: لا أثق برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة... فيديو
28 يناير, 04:06 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، قوله بأن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترى في الفترة الحالية، أن الاعتراف بدولة فلسطين ربما يجب أن يكون أولى خطوات المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس الخطوة الأخيرة".
وأضاف المسؤول أن "البيت الأبيض على دراية بنظر الخارجية في مسألة الاعتراف المحتمل بفلسطين، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب دراسة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن "أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль Международного Красного Креста с освобожденными заложниками пересекает пограничный пункт Рафах в направлении Египта, откуда их перевезут самолетом в Израиль для воссоединения со своими семьями - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لإدارة المفاوضات مع حماس بـ"سرية".. فيديو وصور10:37 GMTСотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Калининского района Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала