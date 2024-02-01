https://sputnikarabic.ae/20240201/مسؤول-أمريكي-إدارة-بايدن-ترى-أن-الاعتراف-بفلسطين-أولى-خطوات-حل-الصراع-وليس-آخرها-1085632340.html

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ترى أن الاعتراف بفلسطين أولى خطوات حل الصراع وليس آخرها

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ترى أن الاعتراف بفلسطين أولى خطوات حل الصراع وليس آخرها

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية الخيارات المتاحة للاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T07:34+0000

2024-02-01T07:34+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى في الفترة الحالية أن الاعتراف بدولة فلسطين ربما يجب أن يكون أولى خطوات المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس الخطوة الأخيرة.وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض على دراية بنظر الخارجية في مسألة الاعتراف المحتمل بفلسطين، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب دراسة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال إفادة صحافية وردًا على طلب للتعليق على تقارير إعلامية بشأن خطط أمريكا للاعتراف بدولة فلسطينية:وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة لديها "عمليات مستمرة لتخطيط السياسات" حول أفضل سبل الدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن رد أمريكا على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في شمالي الأردن، الأحد الماضي، لن يكون تصعيديًا.وقال ميلر ردًا على سؤال بهذا الصدد، إن "رد أمريكا لن يكون تصعيديًا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20231124/السيسي-يطالب-المجتمع-الدولي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-منزوعة-السلاح---1083439333.html

https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-إسبانيا-ستبلغ-إسرائيل-عزمها-الاعتراف-بدولة-فلسطين--1083383778.html

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