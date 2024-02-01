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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/مشاهد-لتوجيه-غياتسينت-بي-ضربات-مباشرة-لمواقع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1085631998.html
مشاهد لتوجيه "غياتسينت-بي" ضربات مباشرة لمواقع أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
مشاهد لتوجيه "غياتسينت-بي" ضربات مباشرة لمواقع أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف بواسطة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T07:26+0000
2024-02-01T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بتجهيز مدفع "غياتسينت–بي"، وشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانياوبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مشاهد لتوجيه "غياتسينت-بي" ضربات مباشرة لمواقع أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو

07:26 GMT 01.02.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمدفع "غياتسينت-بي" الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف بواسطة مدفع من طراز "غياتسينت-بي" على محور كوبيانسك.
وتوضح المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بتجهيز مدفع "غياتسينت–بي"، وشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 280 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أمس, 15:33 GMT
الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانيا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
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