https://sputnikarabic.ae/20240201/مشاهد-لتوجيه-غياتسينت-بي-ضربات-مباشرة-لمواقع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1085631998.html

مشاهد لتوجيه "غياتسينت-بي" ضربات مباشرة لمواقع أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو

مشاهد لتوجيه "غياتسينت-بي" ضربات مباشرة لمواقع أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف بواسطة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T07:26+0000

2024-02-01T07:26+0000

2024-02-01T07:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وتوضح المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بتجهيز مدفع "غياتسينت–بي"، وشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانياوبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html

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