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https://sputnikarabic.ae/20240201/مشاهد-للحظة-إنقاذ-قطة-من-بناء-على-وشك-الانهيار-فيديو-1085650811.html
مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو
مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو
قام رجال الإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم، بإجلاء قطة وهامستر من منزل منهار جزئيًا في روستوف على الدون، وتم تسليمهما إلى أصحابهما، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:47+0000
2024-02-01T13:47+0000
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في مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني، وقع انهيار جزئي لجدار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في شارع ناريمانوف 72/3. وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 95 شخصا. وصباح الأحد، انهار المدخل الأول للمنزل بشكل كامل. ولم يصب أحد بأذى حيث تم إجلاء السكان في اليوم السابق.
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مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو

13:47 GMT 01.02.2024
© AFP 2023 / Ozan Koseأحد أفراد طاقم الإنقاذ يحمل قطة تم إنقاذها من مبنى منهار ، بعد 248 ساعة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، في كهرمان مرعش في تركيا، 16 فبراير 2023.
أحد أفراد طاقم الإنقاذ يحمل قطة تم إنقاذها من مبنى منهار ، بعد 248 ساعة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، في كهرمان مرعش في تركيا، 16 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / Ozan Kose
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قام رجال الإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم، بإجلاء قطة وهامستر من منزل منهار جزئيًا في روستوف على الدون، وتم تسليمهما إلى أصحابهما، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث.
في مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني، وقع انهيار جزئي لجدار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في شارع ناريمانوف 72/3.
وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 95 شخصا. وصباح الأحد، انهار المدخل الأول للمنزل بشكل كامل. ولم يصب أحد بأذى حيث تم إجلاء السكان في اليوم السابق.
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