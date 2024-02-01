https://sputnikarabic.ae/20240201/مشاهد-للحظة-إنقاذ-قطة-من-بناء-على-وشك-الانهيار-فيديو-1085650811.html
مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو
مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو
قام رجال الإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم، بإجلاء قطة وهامستر من منزل منهار جزئيًا في روستوف على الدون، وتم تسليمهما إلى أصحابهما، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:47+0000
2024-02-01T13:47+0000
2024-02-01T13:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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في مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني، وقع انهيار جزئي لجدار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في شارع ناريمانوف 72/3. وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 95 شخصا. وصباح الأحد، انهار المدخل الأول للمنزل بشكل كامل. ولم يصب أحد بأذى حيث تم إجلاء السكان في اليوم السابق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد للحظة إنقاذ قطة من بناء على وشك الانهيار... فيديو
قام رجال الإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم، بإجلاء قطة وهامستر من منزل منهار جزئيًا في روستوف على الدون، وتم تسليمهما إلى أصحابهما، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث.
في مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني، وقع انهيار جزئي لجدار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في شارع ناريمانوف 72/3.
وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 95 شخصا. وصباح الأحد، انهار المدخل الأول للمنزل بشكل كامل. ولم يصب أحد بأذى حيث تم إجلاء السكان في اليوم السابق.