https://sputnikarabic.ae/20240201/مصر-تحذر-من-النتائج-الوخيمة-المترتبة-على-توسيع-رقعة-الصراع-في-المنطقة-1085647734.html
مصر تحذر من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة
مصر تحذر من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على "حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:46+0000
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وأعرب شكري، خلال اتصال هاتفي من النائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، عن "قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية"، محذراً من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.وأكد وزير الخارجية المصري، على "ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في غزة، فيما تواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على الجماعة لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240201/صاروخ-أنصار-الله-يصل-إلى-خط-الدفاع-الأخير-لأخطر-السفن-الأمريكية-صور-وفيديو-1085636372.html
https://sputnikarabic.ae/20240201/غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-مكثفة-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-باليمن-1085629412.html
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مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تحذر من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على "حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة".
وأعرب شكري، خلال اتصال هاتفي من النائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، عن "قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية"، محذراً من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري، على "ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في غزة، فيما تواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على الجماعة لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله
" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.