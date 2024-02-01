https://sputnikarabic.ae/20240201/مظليون-روس-يحيدون-مجموعتين-عسكريتين-أوكرانيتين-بواسطة-مدفع-هاوتزر-فيديو-1085655912.html
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لمظليين روس قاموا بتحييد مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين، ودمروا معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة مدفع هاوتزر من... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T16:04+0000
2024-02-01T16:04+0000
2024-02-01T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد قيام المظليين الروس بتجهيز مدفع هاوتزر "دي -30" واستهداف معدات عسكرية تابعة لقوات كييف، شمال غربي أرتيوموفسك.وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا: القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
https://sputnikarabic.ae/20240201/خبير-بريطاني-زيلينسكي-جعل-البلاد-تقترب-من-أزمة-خطيرة--1085646909.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لمظليين روس قاموا بتحييد مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين، ودمروا معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، شمال غربي أرتيوموفسك.
وتوضح المشاهد قيام المظليين الروس بتجهيز مدفع هاوتزر "دي -30" واستهداف معدات عسكرية تابعة لقوات كييف، شمال غربي أرتيوموفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن "الجيش الروسي دمر محطة الرادار الأوكرانية لنظام "ناسامز" الصاروخي المضاد للطائرات النرويجي الصنع، ورادار الكشف عن الأهداف الجوية "35 دي 6 إم" ومستودعين للوقود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 137 منطقة".
وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.