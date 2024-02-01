https://sputnikarabic.ae/20240201/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تنتقد-قرار-الكونغرس-الأمريكي-بحظر-دخول-أعضائها-للبلاد-1085637491.html
منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قرار الكونغرس الأمريكي بحظر دخول أعضائها للبلاد
منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قرار الكونغرس الأمريكي بحظر دخول أعضائها للبلاد
صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
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ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240121/منظمة-التحرير-الفلسطينية-ندرس-جميع-المقترحات-لحل-الأزمة-الراهنة-نتيجة-احتجاز-إسرائيل-للأموال--1085258363.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قرار الكونغرس الأمريكي بحظر دخول أعضائها للبلاد
صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".
واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.