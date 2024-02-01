https://sputnikarabic.ae/20240201/موسكو-قرار-بايدن-نقل-باتريوت-إلى-كييف-حول-الأمريكيين-إلى-شركاء-في-مأساة-إيل-76-1085639880.html

موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"

موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بنقل مجمع نظام "باتريوت" الذي أسقطت منه الطائرة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T10:36+0000

2024-02-01T10:36+0000

2024-02-01T10:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاوفا في تعليقها على نتائج لجنة التحقيق الروسية، في منشور على "تلغرام": "يجب على المواطنين الأمريكيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم. لقد جعل بايدن وفريقه الأمريكيين متواطئين في مأساة دموية".وقالت اللجنة عبر صفحتها على "تلغرام": "وفقًا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقًا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأمريكي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في "رايثيون".وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 ​​بالقرب من بيلغورود.الدوما الروسي يوجه نداء إلى "الكونغرس" بشأن إسقاط "إيل-76" بصاروخ أمريكي الصنعوفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"

https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html

https://sputnikarabic.ae/20240201/هزيمة-مذلة-لأسلحة-الناتو-في-أوكرانيا-1085632649.html

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