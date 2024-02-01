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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/هزيمة-مذلة-لأسلحة-الناتو-في-أوكرانيا-1085632649.html
هزيمة مذلة لأسلحة "الناتو" في أوكرانيا
هزيمة مذلة لأسلحة "الناتو" في أوكرانيا
مُنيت أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهزيمة مذلة في أوكرانيا، ففي الآونة الأخيرة فقط تم تدمير نظام الدفاع الجوي الفرنسي "سامب-تي" ونظام المدفعية الألماني... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T07:49+0000
2024-02-01T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب موقع "إنفوبريكس"، فإن نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" مصمم لتدمير طائرات العدو، وكذلك جميع أنواع الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كروز والمضادة للدبابات والمضادة للرادار. ووفقا للمصنعين، فهذا النظام قادر على إسقاط الصواريخ الباليستية التكتيكية، أقصى مدى لتدمير الأهداف الجوية الكبيرة يصل إلى 120 كيلومترًا. ومع ذلك، فإن قدراته في الواقع ضد الصواريخ الباليستية والرادارات متواضعة للغاية. كما أن قدراته المضادة للطائرات المسيرة محل شك، فصواريخه ليست مصممة لضرب الأهداف الصغيرة والبطيئة الحركة. ويعتقد أن الطائرات المسيرة الروسية هي التي دمرت نظام الدفاع الجوي "سامب-تي".وأضاف الموقع أن تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني المتقدم القصير المدى "سكينيكس" هو أمر "أكثر إذلالًا"، إذ تم تصميم هذا السلاح لمحاربة الطائرات المسيرة والمروحيات وغيرها من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وهو نظام متنقل ويمكن نقله بسرعة. ونتيجة الضربات الروسية، لا يبقى سوى كومة من المعدن الملتوي فقط من هذا النظام.ويعتقد الموقع أن قوات الناتو كانت تتحكم بنظام "سكينيكس"، وهذا واضح من وجوده الكبير في خاركوف، حيث تم تدمير أكثر من 60 من هذه الأنظمة.وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، تم تدمير الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" والألمانية "ليوبارد 2أ4". وهذا ليس سوى جزء صغير من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي احترقت في مقاطعة زابوروجيه، حيث تحولت المقاطعة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، إلى "مقبرة" لمعدات الناتو.المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
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رصد عسكري
رصد عسكري

هزيمة مذلة لأسلحة "الناتو" في أوكرانيا

07:49 GMT 01.02.2024
© Photo / Eyewitnessتدمير الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر 2 في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / Eyewitness
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مُنيت أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهزيمة مذلة في أوكرانيا، ففي الآونة الأخيرة فقط تم تدمير نظام الدفاع الجوي الفرنسي "سامب-تي" ونظام المدفعية الألماني "سكينيكس"، وأصبح تدمير "ليوبارد 2أ4" أمرًا شائعًا بالنسبة للجيش الروسي.
وبحسب موقع "إنفوبريكس"، فإن نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" مصمم لتدمير طائرات العدو، وكذلك جميع أنواع الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كروز والمضادة للدبابات والمضادة للرادار.
ووفقا للمصنعين، فهذا النظام قادر على إسقاط الصواريخ الباليستية التكتيكية، أقصى مدى لتدمير الأهداف الجوية الكبيرة يصل إلى 120 كيلومترًا. ومع ذلك، فإن قدراته في الواقع ضد الصواريخ الباليستية والرادارات متواضعة للغاية. كما أن قدراته المضادة للطائرات المسيرة محل شك، فصواريخه ليست مصممة لضرب الأهداف الصغيرة والبطيئة الحركة. ويعتقد أن الطائرات المسيرة الروسية هي التي دمرت نظام الدفاع الجوي "سامب-تي".
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07:26 GMT
وأضاف الموقع أن تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني المتقدم القصير المدى "سكينيكس" هو أمر "أكثر إذلالًا"، إذ تم تصميم هذا السلاح لمحاربة الطائرات المسيرة والمروحيات وغيرها من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وهو نظام متنقل ويمكن نقله بسرعة. ونتيجة الضربات الروسية، لا يبقى سوى كومة من المعدن الملتوي فقط من هذا النظام.
ويعتقد الموقع أن قوات الناتو كانت تتحكم بنظام "سكينيكس"، وهذا واضح من وجوده الكبير في خاركوف، حيث تم تدمير أكثر من 60 من هذه الأنظمة.
وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، تم تدمير الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" والألمانية "ليوبارد 2أ4". وهذا ليس سوى جزء صغير من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي احترقت في مقاطعة زابوروجيه، حيث تحولت المقاطعة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، إلى "مقبرة" لمعدات الناتو.
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
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