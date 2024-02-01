صور مضحكة لأبرز أحداث الأسبوع

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طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا.