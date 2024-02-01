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https://sputnikarabic.ae/20240201/1085648117.html
صور مضحكة لأبرز أحداث الأسبوع
صور مضحكة لأبرز أحداث الأسبوع
أبرز الأحداث المضحكة الأسبوعية، والتي جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور مضحكة لأبرز أحداث الأسبوع

07:32 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 01.02.2024)
تابعنا عبر
أبرز الأحداث المضحكة الأسبوعية، والتي جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Charly Triballeau

تشارك كلاب "الصلصال" في حدث "Meet the Breeds" السنوي، الذي ينظمه نادي "American Kennel Club" في مركز مؤتمرات في نيويورك، في 28 يناير 2024.

تشارك كلاب &quot;الصلصال&quot; في حدث &quot;Meet the Breeds&quot; السنوي، الذي ينظمه نادي &quot;American Kennel Club&quot; في مركز مؤتمرات في نيويورك، في 28 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Charly Triballeau

تشارك كلاب "الصلصال" في حدث "Meet the Breeds" السنوي، الذي ينظمه نادي "American Kennel Club" في مركز مؤتمرات في نيويورك، في 28 يناير 2024.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

بافل كوماروف في دور كوستيا بوتيخين، في مشهد من مسرحية "جولي فيلوز" للمخرج دينيس أزاروف، على مسرح "تاجانكا" في موسكو.

بافل كوماروف في دور كوستيا بوتيخين، في مشهد من مسرحية &quot;جولي فيلوز&quot; للمخرج دينيس أزاروف، على مسرح &quot;تاجانكا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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بافل كوماروف في دور كوستيا بوتيخين، في مشهد من مسرحية "جولي فيلوز" للمخرج دينيس أزاروف، على مسرح "تاجانكا" في موسكو.

© AFP 2023 / Ander Gillenea

محتفلون ملثمون يشاركون في كرنفال "إيتورين" التقليدي، في مقاطعة نافار شمالي إسبانيا، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

محتفلون ملثمون يشاركون في كرنفال &quot;إيتورين&quot; التقليدي، في مقاطعة نافار شمالي إسبانيا، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ander Gillenea

محتفلون ملثمون يشاركون في كرنفال "إيتورين" التقليدي، في مقاطعة نافار شمالي إسبانيا، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

© AP Photo / Brian Inganga

طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا.

طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Brian Inganga

طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا.

© AFP 2023 / Oswaldo Rivas

أشخاص يؤدون عرضًا خلال مهرجان فنون الشارع "Berrinche Ambiental" في مدينة غرناطة، نيكاراغوا، في 27 يناير 2024.

أشخاص يؤدون عرضًا خلال مهرجان فنون الشارع &quot;Berrinche Ambiental&quot; في مدينة غرناطة، نيكاراغوا، في 27 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Oswaldo Rivas

أشخاص يؤدون عرضًا خلال مهرجان فنون الشارع "Berrinche Ambiental" في مدينة غرناطة، نيكاراغوا، في 27 يناير 2024.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

المستشار الألماني أولاف شولتز (على اليمين)، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك (في الوسط)، ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال جلسة عامة في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) في برلين، ألمانيا، في 30 يناير 2024.

المستشار الألماني أولاف شولتز (على اليمين)، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك (في الوسط)، ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال جلسة عامة في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) في برلين، ألمانيا، في 30 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Tobias Schwarz

المستشار الألماني أولاف شولتز (على اليمين)، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك (في الوسط)، ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال جلسة عامة في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) في برلين، ألمانيا، في 30 يناير 2024.

© AP Photo / Petr David Josek

أحد المحتفلين يلتقط طفلًا خلال كرنفال تقليدي للاحتفال برحيل الشتاء والربيع المقبل في قرية هامري، جمهورية التشيك، السبت 27 يناير 2024.

أحد المحتفلين يلتقط طفلًا خلال كرنفال تقليدي للاحتفال برحيل الشتاء والربيع المقبل في قرية هامري، جمهورية التشيك، السبت 27 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petr David Josek

أحد المحتفلين يلتقط طفلًا خلال كرنفال تقليدي للاحتفال برحيل الشتاء والربيع المقبل في قرية هامري، جمهورية التشيك، السبت 27 يناير 2024.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي القاري لموسم 2023/2024، بين نادي HC Sibir (نوفوسيبيرسك) و نادي HC Ak Bars (كازان).

مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي القاري لموسم 2023/2024، بين نادي HC Sibir (نوفوسيبيرسك) و نادي HC Ak Bars (كازان). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي القاري لموسم 2023/2024، بين نادي HC Sibir (نوفوسيبيرسك) و نادي HC Ak Bars (كازان).

© Sputnik . Alexey Filippov/Photo host agency Ria Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

برنامج موسيقي وترفيهي ضمن فعاليات المعرض الدولي "منتدى روسيا"، وفقرة التزلج على الجليد بمشاركة الطلاب.

برنامج موسيقي وترفيهي ضمن فعاليات المعرض الدولي &quot;منتدى روسيا&quot;، وفقرة التزلج على الجليد بمشاركة الطلاب. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov/Photo host agency Ria Novosti
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برنامج موسيقي وترفيهي ضمن فعاليات المعرض الدولي "منتدى روسيا"، وفقرة التزلج على الجليد بمشاركة الطلاب.

© AFP 2023 / Frederick Florin

تُظهر هذه الصورة جرارًا يعرض "مينيون" أثناء احتجاج دعت إليه الفروع المحلية لنقابات المزارعين الكبرى (FNSEA) و"Junes Agriculteurs"، حيث أغلقوا الطريق السريع A35 بالجرارات بالقرب من ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 30 يناير 2024.

تُظهر هذه الصورة جرارًا يعرض &quot;مينيون&quot; أثناء احتجاج دعت إليه الفروع المحلية لنقابات المزارعين الكبرى (FNSEA) و&quot;Junes Agriculteurs&quot;، حيث أغلقوا الطريق السريع A35 بالجرارات بالقرب من ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 30 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Frederick Florin

تُظهر هذه الصورة جرارًا يعرض "مينيون" أثناء احتجاج دعت إليه الفروع المحلية لنقابات المزارعين الكبرى (FNSEA) و"Junes Agriculteurs"، حيث أغلقوا الطريق السريع A35 بالجرارات بالقرب من ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 30 يناير 2024.

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