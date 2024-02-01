صور مضحكة لأبرز أحداث الأسبوع

تشارك كلاب "الصلصال" في حدث "Meet the Breeds" السنوي، الذي ينظمه نادي "American Kennel Club" في مركز مؤتمرات في نيويورك، في 28 يناير 2024.
تشارك كلاب "الصلصال" في حدث "Meet the Breeds" السنوي، الذي ينظمه نادي "American Kennel Club" في مركز مؤتمرات في نيويورك، في 28 يناير 2024.
بافل كوماروف في دور كوستيا بوتيخين، في مشهد من مسرحية "جولي فيلوز" للمخرج دينيس أزاروف، على مسرح "تاجانكا" في موسكو.
بافل كوماروف في دور كوستيا بوتيخين، في مشهد من مسرحية "جولي فيلوز" للمخرج دينيس أزاروف، على مسرح "تاجانكا" في موسكو.
محتفلون ملثمون يشاركون في كرنفال "إيتورين" التقليدي، في مقاطعة نافار شمالي إسبانيا، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
محتفلون ملثمون يشاركون في كرنفال "إيتورين" التقليدي، في مقاطعة نافار شمالي إسبانيا، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا.
طائر يقف على حيوان وحيد القرن الأسود، المدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، شوهد في حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، في نيروبي، كينيا.
أشخاص يؤدون عرضًا خلال مهرجان فنون الشارع "Berrinche Ambiental" في مدينة غرناطة، نيكاراغوا، في 27 يناير 2024.
أشخاص يؤدون عرضًا خلال مهرجان فنون الشارع "Berrinche Ambiental" في مدينة غرناطة، نيكاراغوا، في 27 يناير 2024.
المستشار الألماني أولاف شولتز (على اليمين)، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك (في الوسط)، ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال جلسة عامة في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) في برلين، ألمانيا، في 30 يناير 2024.
المستشار الألماني أولاف شولتز (على اليمين)، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك (في الوسط)، ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال جلسة عامة في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) في برلين، ألمانيا، في 30 يناير 2024.
أحد المحتفلين يلتقط طفلًا خلال كرنفال تقليدي للاحتفال برحيل الشتاء والربيع المقبل في قرية هامري، جمهورية التشيك، السبت 27 يناير 2024.
أحد المحتفلين يلتقط طفلًا خلال كرنفال تقليدي للاحتفال برحيل الشتاء والربيع المقبل في قرية هامري، جمهورية التشيك، السبت 27 يناير 2024.
مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي القاري لموسم 2023/2024، بين نادي HC Sibir (نوفوسيبيرسك) و نادي HC Ak Bars (كازان).
مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي القاري لموسم 2023/2024، بين نادي HC Sibir (نوفوسيبيرسك) و نادي HC Ak Bars (كازان).
برنامج موسيقي وترفيهي ضمن فعاليات المعرض الدولي "منتدى روسيا"، وفقرة التزلج على الجليد بمشاركة الطلاب.
برنامج موسيقي وترفيهي ضمن فعاليات المعرض الدولي "منتدى روسيا"، وفقرة التزلج على الجليد بمشاركة الطلاب.
تُظهر هذه الصورة جرارًا يعرض "مينيون" أثناء احتجاج دعت إليه الفروع المحلية لنقابات المزارعين الكبرى (FNSEA) و"Junes Agriculteurs"، حيث أغلقوا الطريق السريع A35 بالجرارات بالقرب من ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 30 يناير 2024.
تُظهر هذه الصورة جرارًا يعرض "مينيون" أثناء احتجاج دعت إليه الفروع المحلية لنقابات المزارعين الكبرى (FNSEA) و"Junes Agriculteurs"، حيث أغلقوا الطريق السريع A35 بالجرارات بالقرب من ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 30 يناير 2024.