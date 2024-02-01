https://sputnikarabic.ae/20240201/5-فئات-جديدة-من-الإقامات-المميزة-في-السعودية-1085655736.html
5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية
5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية
طرحت المملكة العربية السعودية 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة لاستقطاب كفاءات استثنائية في العديد من المجالات، التي تشمل الطب والعلوم والباحثين والاستثمار. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T15:45+0000
2024-02-01T15:45+0000
2024-02-01T15:45+0000
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وتوفر الإقامات المميزة العديد من المزايا لمن يحصلون عليها أبرزها الإعفاء من المقابل المالي للوافدين والانتقال من وإلى المملكة دون تأشيرة، إضافة إلى استضافة الأقارب ودعوتهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية
طرحت المملكة العربية السعودية 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة لاستقطاب كفاءات استثنائية في العديد من المجالات، التي تشمل الطب والعلوم والباحثين والاستثمار.
وتوفر الإقامات المميزة العديد من المزايا لمن يحصلون عليها أبرزها الإعفاء من المقابل المالي للوافدين والانتقال من وإلى المملكة دون تأشيرة، إضافة إلى استضافة الأقارب ودعوتهم.