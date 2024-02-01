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https://sputnikarabic.ae/20240201/5-فئات-جديدة-من-الإقامات-المميزة-في-السعودية-1085655736.html
5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية
5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية
طرحت المملكة العربية السعودية 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة لاستقطاب كفاءات استثنائية في العديد من المجالات، التي تشمل الطب والعلوم والباحثين والاستثمار. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T15:45+0000
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وتوفر الإقامات المميزة العديد من المزايا لمن يحصلون عليها أبرزها الإعفاء من المقابل المالي للوافدين والانتقال من وإلى المملكة دون تأشيرة، إضافة إلى استضافة الأقارب ودعوتهم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

5 فئات جديدة من "الإقامات المميزة" في السعودية

15:45 GMT 01.02.2024
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طرحت المملكة العربية السعودية 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة لاستقطاب كفاءات استثنائية في العديد من المجالات، التي تشمل الطب والعلوم والباحثين والاستثمار.
وتوفر الإقامات المميزة العديد من المزايا لمن يحصلون عليها أبرزها الإعفاء من المقابل المالي للوافدين والانتقال من وإلى المملكة دون تأشيرة، إضافة إلى استضافة الأقارب ودعوتهم.
5 فئات جديدة من الإقامات المميزة في السعودية - سبوتنيك عربي
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