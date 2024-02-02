https://sputnikarabic.ae/20240202/إسرائيل-تعتزم-بناء-آلاف-الوحدات-السكنية-في-الضفة-الغربية-رغم-استمرار-الحرب-على-غزة-1085665136.html
إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة
إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على قطاع غزة. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T07:36+0000
2024-02-02T07:36+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.ونقلت الصحيفة، على لسان رئيس مجلس الضفة الغربية، أن بلاده في حاجة إلى إنهاء تجميد بناء المستوطنات والتحرير من التوجيه الأمريكي الذي وصفه بـ"المخزي"، موضحة أن عملية البناء تأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الدولة الفلسطينية.ورجحت الصحيفة أن تكون هناك موافقة على نحو ألفي وحدة سكنية أخرى، ما يعني أن الأرقام ليست نهائية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء منها هذه الأيام.ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240202/صحيفة-إسرائيلية-ترسم-خريطة-مستقبل-محور-فيلادلفيا-بين-مصر-وغزة-1085664157.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.
ونقلت الصحيفة، على لسان رئيس مجلس الضفة الغربية، أن بلاده في حاجة إلى إنهاء تجميد بناء المستوطنات والتحرير من التوجيه الأمريكي الذي وصفه بـ"المخزي"، موضحة أن عملية البناء تأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن
، عن الدولة الفلسطينية.
ورجحت الصحيفة أن تكون هناك موافقة على نحو ألفي وحدة سكنية أخرى، ما يعني أن الأرقام ليست نهائية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء منها هذه الأيام.
ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل
وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.