عربي
https://sputnikarabic.ae/20240202/إسرائيل-تعتزم-بناء-آلاف-الوحدات-السكنية-في-الضفة-الغربية-رغم-استمرار-الحرب-على-غزة-1085665136.html
إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة
إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على قطاع غزة. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T07:36+0000
2024-02-02T07:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911599_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_66300623de79eea5deeff1dbb2198a46.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.ونقلت الصحيفة، على لسان رئيس مجلس الضفة الغربية، أن بلاده في حاجة إلى إنهاء تجميد بناء المستوطنات والتحرير من التوجيه الأمريكي الذي وصفه بـ"المخزي"، موضحة أن عملية البناء تأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الدولة الفلسطينية.ورجحت الصحيفة أن تكون هناك موافقة على نحو ألفي وحدة سكنية أخرى، ما يعني أن الأرقام ليست نهائية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء منها هذه الأيام.ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240202/صحيفة-إسرائيلية-ترسم-خريطة-مستقبل-محور-فيلادلفيا-بين-مصر-وغزة-1085664157.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911599_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_83ab9fbffa03eac9f013ab42afb8c73a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, طوفان الأقصى

إسرائيل تعتزم بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على غزة

07:36 GMT 02.02.2024
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية رغم استمرار الحرب على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.
ونقلت الصحيفة، على لسان رئيس مجلس الضفة الغربية، أن بلاده في حاجة إلى إنهاء تجميد بناء المستوطنات والتحرير من التوجيه الأمريكي الذي وصفه بـ"المخزي"، موضحة أن عملية البناء تأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الدولة الفلسطينية.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
صحيفة إسرائيلية ترسم خريطة مستقبل محور فيلادلفيا بين مصر وغزة
06:58 GMT
ورجحت الصحيفة أن تكون هناك موافقة على نحو ألفي وحدة سكنية أخرى، ما يعني أن الأرقام ليست نهائية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء منها هذه الأيام.
ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMTАвтомобиль Международного Красного Креста с освобожденными заложниками пересекает пограничный пункт Рафах в направлении Египта, откуда их перевезут самолетом в Израиль для воссоединения со своими семьями - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لإدارة المفاوضات مع حماس بـ"سرية".. فيديو وصورأمس, 21:32 GMTСотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Калининского района Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала