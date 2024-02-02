https://sputnikarabic.ae/20240202/إعلام-مقتل-مستشار-إيراني-في-الضربة-الإسرائيلية-الأخيرة-على-دمشق-1085669722.html
إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
قُتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية لدمشق، حسبما ذكرت قناة التلفزيون الإيرانية شبكة أخبار "ستودينت نيوز نيت... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T09:41+0000
2024-02-02T09:41+0000
2024-02-02T09:41+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085200524_0:241:775:676_1920x0_80_0_0_41de202b47691ae4f36e3eef4d490701.jpg
ولم تؤكد مصادر رسمية إيرانية هذه التقارير بعد.وكتبت "يورو نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب التقارير والأخبار الأولية، فإن المناطق القريبة من مطار دمشق وضواحيها تعرضت لهجمات إسرائيلية.وكان قد سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك": "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسُمعت في أنحاء دمشق".وأضاف المصدر الذي نقلته وكالة "سانا"، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
https://sputnikarabic.ae/20240202/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-العاصمة-السورية-دمشق-1085662789.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/14/1085200524_0:226:774:807_1920x0_80_0_0_54823820d52e2d4cbcf75122b541a4a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
قُتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية لدمشق، حسبما ذكرت قناة التلفزيون الإيرانية شبكة أخبار "ستودينت نيوز نيت ورك" (SNN).
ولم تؤكد مصادر رسمية إيرانية هذه التقارير بعد.
وكتبت "يورو نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب التقارير والأخبار الأولية، فإن المناطق القريبة من مطار دمشق وضواحيها تعرضت لهجمات إسرائيلية.
وكان قد سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك": "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسُمعت في أنحاء دمشق".
وبدوره، ذكر مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق".
وأضاف المصدر الذي نقلته وكالة "سانا"
، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".