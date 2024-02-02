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https://sputnikarabic.ae/20240202/إعلام-مقتل-مستشار-إيراني-في-الضربة-الإسرائيلية-الأخيرة-على-دمشق-1085669722.html
إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
قُتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية لدمشق، حسبما ذكرت قناة التلفزيون الإيرانية شبكة أخبار "ستودينت نيوز نيت... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T09:41+0000
2024-02-02T09:41+0000
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ولم تؤكد مصادر رسمية إيرانية هذه التقارير بعد.وكتبت "يورو نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب التقارير والأخبار الأولية، فإن المناطق القريبة من مطار دمشق وضواحيها تعرضت لهجمات إسرائيلية.وكان قد سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك": "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسُمعت في أنحاء دمشق".وأضاف المصدر الذي نقلته وكالة "سانا"، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
https://sputnikarabic.ae/20240202/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-العاصمة-السورية-دمشق-1085662789.html
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العالم العربي, العالم

إعلام: مقتل مستشار إيراني في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

09:41 GMT 02.02.2024
© Sputnik . Ali Hashemانفجار في العالصمة السورية دمشق
انفجار في العالصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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قُتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية لدمشق، حسبما ذكرت قناة التلفزيون الإيرانية شبكة أخبار "ستودينت نيوز نيت ورك" (SNN).
ولم تؤكد مصادر رسمية إيرانية هذه التقارير بعد.
وكتبت "يورو نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب التقارير والأخبار الأولية، فإن المناطق القريبة من مطار دمشق وضواحيها تعرضت لهجمات إسرائيلية.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
02:04 GMT
وكان قد سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك": "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسُمعت في أنحاء دمشق".

وبدوره، ذكر مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر الذي نقلته وكالة "سانا"، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
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