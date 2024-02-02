https://sputnikarabic.ae/20240202/إيل-76أم-دي-العملاق-الروسي-الجديد-يتوجه-إلى-السعودية-1085684067.html
"إيل-76أم دي"... العملاق الروسي الجديد يتوجه إلى السعودية
"إيل-76أم دي"... العملاق الروسي الجديد يتوجه إلى السعودية
أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية "أوك"، اليوم الجمعة، أن طائرة النقل العسكرية "إيل- 76 إم دي- 90 أ" المحدثة، ستتواجد في المعرض العسكري الدولي 2024 في الرياض... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T14:44+0000
2024-02-02T14:44+0000
2024-02-02T14:44+0000
سلاح روسيا
العالم
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ووفقا لبيان رسمي شركة الطائرات المتحدة الروسية "أوك" على "تلغرام"، ستقدم الشركة أيضا معرض صور طائرة "إيل- 76 إم دي- 90 أ"، وذلك ضمن جناح "روستيك ستات كوربوريشن"، وسيتمكن الزوار من التعرف على منتجات الشركة، ولا سيما طائرتي "سو – 75" و"ميغ- 35".وأضاف البيان الرسمي للشركة: "يعد الشرق الأوسط إحدى المناطق المهمة بالنسبة لنا، حيث يظهرون اهتمامًا بمنتجاتنا، ونحن نولي اهتمامًا خاصًا للترويج لطائرتنا الرائدة في قطاع طيران النقل (إيل- 76 إم دي- 90 أ)".يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.
https://sputnikarabic.ae/20240131/بعد-طلب-زيادة-إنتاجها-ما-حجم-قوة-روسيا-في-سلاح-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085606891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العالم
"إيل-76أم دي"... العملاق الروسي الجديد يتوجه إلى السعودية
أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية "أوك"، اليوم الجمعة، أن طائرة النقل العسكرية "إيل- 76 إم دي- 90 أ" المحدثة، ستتواجد في المعرض العسكري الدولي 2024 في الرياض في المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان رسمي شركة الطائرات المتحدة الروسية "أوك" على "تلغرام"، ستقدم الشركة أيضا معرض صور طائرة "إيل- 76 إم دي- 90 أ"، وذلك ضمن جناح "روستيك ستات كوربوريشن"، وسيتمكن الزوار من التعرف على منتجات الشركة، ولا سيما طائرتي "سو – 75" و"ميغ- 35".
وأضاف البيان الرسمي للشركة: "يعد الشرق الأوسط إحدى المناطق المهمة بالنسبة لنا، حيث يظهرون اهتمامًا بمنتجاتنا، ونحن نولي اهتمامًا خاصًا للترويج لطائرتنا الرائدة في قطاع طيران النقل (إيل- 76 إم دي- 90 أ)".
وأشار المدير العام لشركة "أوك"، يوري سليوسار، إلى أن هذه الشركة (أوك) هي واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تتمتع بكفاءات متقدمة في جميع قطاعات تصنيع الطائرات.
يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة
من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.
وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.
بالإضافة إلى ذلك، زودت الطائرة الجديدة بمحركات من طراز "بي إس-90أ-76" جديدة ومطورة تقدم لها سرعة وثبات.
وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.