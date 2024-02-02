https://sputnikarabic.ae/20240202/الأمم-المتحدة-تنذر-بـطنجرة-الضغط-في-رفح-وتحذر-مما-قد-يحدث-1085680922.html

الأمم المتحدة تنذر بـ"طنجرة الضغط" في رفح وتحذر مما قد يحدث

الأمم المتحدة تنذر بـ"طنجرة الضغط" في رفح وتحذر مما قد يحدث

أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الجمعة، عن قلقه حول ازدياد حدة القتال في خان يونس، ما أجبر مزيدا من الفلسطينيين... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T14:06+0000

2024-02-02T14:06+0000

2024-02-02T14:06+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

منظمة الأمم المتحدة

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وأوضح لايركه: "أشدد على قلقنا البالغ حول تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا من الباحثين عن ملاذ آمن في رفح خلال الأيام القليلة الماضية".وأضاف لايركه: "رفح بمثابة طنجرة ضغط مليئة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا".وأشار لايركه إلى أن "الهجمات على خان يونس أيضا أصبحت أكثر كثافة، وصُدمنا من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر، فضلا عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك".وفرّ ما يزيد على نصف سكان غزة البالغين 2.3 مليون نسمة، حيث يعاني غالبيتهم من البرد والجوع في خيام ومبان عامة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 66 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240202/برنامج-الأغذية-العالمي-الناس-يموتون-جوعا-في-السودان-1085681037.html

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة