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البيت الأبيض يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
البيت الأبيض يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
أدلى منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T23:26+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن “بناءً على توجيهاتي، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، وتابع "ردنا بدأ اليوم، سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".وأعلنت الولايات المتحدة ضرب 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، بعد أن اتهمت إدارة بايدن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على قواتها في الأردن ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بايدن-أمرت-بضرب-أهداف-في-العراق-وسوريا-ردا-على-مهاجمة-قواتنا-في-الأردن--1085698497.html
https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

23:26 GMT 02.02.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أدلى منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".
وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
بايدن: أمرت بضرب أهداف في العراق وسوريا ردا على مهاجمة قواتنا في الأردن
22:29 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
وأوضح بايدن “بناءً على توجيهاتي، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، وتابع "ردنا بدأ اليوم، سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".
وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
مراسل "سبوتنيك": جولة رابعة من الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا
21:46 GMT
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
وأعلنت الولايات المتحدة ضرب 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، بعد أن اتهمت إدارة بايدن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على قواتها في الأردن ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين.
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