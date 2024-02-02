https://sputnikarabic.ae/20240202/الجيش-الأردني-يعلن-القبض-على-4-إسرائيليين-عبروا-حدود-البلاد-1085667534.html
الجيش الأردني يعلن القبض على 4 إسرائيليين عبروا حدود البلاد
الجيش الأردني يعلن القبض على 4 إسرائيليين عبروا حدود البلاد
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن قوات حرس الحدود ألقت، أمس الخميس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T09:07+0000
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وفقًا للتلفزيون الأردني، أوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، أن "المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".وأضاف المصدر أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تهيب بالأخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".وشددت الخارجية الأردنية على "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم من حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية".كما أكدت "تثمين الأردن لجهود جنوب أفريقيا، ودعمه للدعوى التي قدمتها"، وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية".الإذاعة الإسرائيلية: "حماس" تستغل أي انسحاب للجيش وتعود إلى أماكنها وينقصنا المعلومات
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أخبار الأردن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار الأردن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الجيش الأردني يعلن القبض على 4 إسرائيليين عبروا حدود البلاد
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن قوات حرس الحدود ألقت، أمس الخميس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.
وفقًا للتلفزيون الأردني، أوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، أن "المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".
وأضاف المصدر أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تهيب بالأخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".
وصفت وزارة الخارجية الأردنية، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الفائت، قرار محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بـ"التاريخي".
ورحبت في بيان لها بالقرار، مؤكدة أهميته "بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".
وشددت الخارجية الأردنية على "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم من حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية".
كما أكدت "تثمين الأردن لجهود جنوب أفريقيا، ودعمه للدعوى التي قدمتها"، وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية".