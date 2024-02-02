https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-خطط-إستونيا-لإعادة-دفن-رفات-عسكريين-سوفييت-دون-موافقة-أقاربهم-لن-تبقى-بلا-رد---1085676445.html
الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
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2024-02-02T11:14+0000
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وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".وقالت كالاس: "من أجل تنفيذ إجراءات منسقة لتقوية حلف شمال الأطلسي وزيادة دعم أوكرانيا بالتوازي، من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في فيلنيوس يقضي بأن الإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء سيرتفع على الفور إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.
وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".
وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الأفعال تتعارض مع الممارسات الدولية المقبولة عمومًا والأخلاق الإنسانية، والتي فقدتها تالين منذ فترة طويلة".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".
وفي الخامس من مايو/ أيار 2023، عقدت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، دعت خلاله دول الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كالاس: "من أجل تنفيذ إجراءات منسقة لتقوية حلف شمال الأطلسي وزيادة دعم أوكرانيا بالتوازي، من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في فيلنيوس يقضي بأن الإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء سيرتفع على الفور إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".