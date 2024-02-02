https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-خطط-إستونيا-لإعادة-دفن-رفات-عسكريين-سوفييت-دون-موافقة-أقاربهم-لن-تبقى-بلا-رد---1085676445.html

الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T11:14+0000

2024-02-02T11:14+0000

2024-02-02T11:14+0000

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وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".وقالت كالاس: "من أجل تنفيذ إجراءات منسقة لتقوية حلف شمال الأطلسي وزيادة دعم أوكرانيا بالتوازي، من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في فيلنيوس يقضي بأن الإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء سيرتفع على الفور إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".

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