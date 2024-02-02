عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-خطط-إستونيا-لإعادة-دفن-رفات-عسكريين-سوفييت-دون-موافقة-أقاربهم-لن-تبقى-بلا-رد---1085676445.html
الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T11:14+0000
2024-02-02T11:14+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085455432_0:46:768:478_1920x0_80_0_0_02d52259392b68c4e9b0cb98857375da.jpg
وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".وقالت كالاس: "من أجل تنفيذ إجراءات منسقة لتقوية حلف شمال الأطلسي وزيادة دعم أوكرانيا بالتوازي، من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في فيلنيوس يقضي بأن الإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء سيرتفع على الفور إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
https://sputnikarabic.ae/20240202/الكرملين-لم-نتلق-أي-طلبات-من-كييف-بشأن-تسليم-جثث-قتلى-إيل-76-1085664817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085455432_35:0:734:524_1920x0_80_0_0_fc3ef35f205f6afd72af849ec9f99273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: خطط إستونيا "لإعادة دفن" رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

11:14 GMT 02.02.2024
© AP Photo / ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.
وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الأفعال تتعارض مع الممارسات الدولية المقبولة عمومًا والأخلاق الإنسانية، والتي فقدتها تالين منذ فترة طويلة".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
07:33 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".
وفي الخامس من مايو/ أيار 2023، عقدت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، دعت خلاله دول الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كالاس: "من أجل تنفيذ إجراءات منسقة لتقوية حلف شمال الأطلسي وزيادة دعم أوكرانيا بالتوازي، من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في فيلنيوس يقضي بأن الإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء سيرتفع على الفور إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. صحف إسرائيلية ترسم خريطة مستقبل محور فيلادلفيا.. فيديو وصورأمس, 22:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала