https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محورين-مهمين--عاجل-1085678182.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت ثلاث هجمات، وبلغت خسائر القوات المسلحة... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:28+0000
2024-02-02T12:28+0000
2024-02-02T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، أحبطت العمليات العسكرية لمجموعة "الغرب" للقوات الروسية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية 30 و44 الآلية و95 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديا، واثنين من التقاطات ، فضلا عن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل
12:28 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 12:40 GMT 02.02.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت ثلاث هجمات، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار اليوم، دبابة و270 جنديًا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، أحبطت العمليات العسكرية لمجموعة "الغرب" للقوات الروسية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية 30 و44 الآلية و95 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديا، واثنين من التقاطات ، فضلا عن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".