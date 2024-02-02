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القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا - عاجل
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محورين-مهمين--عاجل-1085678182.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت ثلاث هجمات، وبلغت خسائر القوات المسلحة... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:28+0000
2024-02-02T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، أحبطت العمليات العسكرية لمجموعة "الغرب" للقوات الروسية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية 30 و44 الآلية و95 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديا، واثنين من التقاطات ، فضلا عن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين- عاجل

12:28 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 12:40 GMT 02.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت ثلاث هجمات، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار اليوم، دبابة و270 جنديًا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، أحبطت العمليات العسكرية لمجموعة "الغرب" للقوات الروسية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية 30 و44 الآلية و95 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديا، واثنين من التقاطات ، فضلا عن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. صحف إسرائيلية ترسم خريطة مستقبل محور فيلادلفيا.. فيديو وصورأمس, 22:46 GMT
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