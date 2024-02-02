https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-دونيتسك-وتدحر-290-عسكريا-أوكرانيا---عاجل-1085678571.html
القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا - عاجل
القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها، وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، ودحرت 290 عسكريًا أوكرانيا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:37+0000
2024-02-02T12:37+0000
2024-02-02T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "114" في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و17 مركبة، وتم إصابة وتدمير مركبة قتالية من طراز "إم إل آر أس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محورين-مهمين--عاجل-1085678182.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا - عاجل
12:37 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.02.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها، وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، ودحرت 290 عسكريًا أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "114" في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء "81" المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و17 مركبة، وتم إصابة وتدمير مركبة قتالية من طراز "إم إل آر أس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.