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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة--1085690435.html
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة في منطقة... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T15:47+0000
2024-02-02T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.وقامت وحدات المدفعية والصواريخ بالتعاون مع الاستطلاع الجوي باستهداف الدبابة بعد أن تم تسلم إحداثياتها.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.شاهد أيضا: مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو

15:47 GMT 02.02.2024
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة في منطقة فولنوفاخا في دونيتسك.
ويظهر في الفيديو كيف تم رصد الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات الاستطلاع الروسية وتحديد موقعها بدقة.
وقامت وحدات المدفعية والصواريخ بالتعاون مع الاستطلاع الجوي باستهداف الدبابة بعد أن تم تسلم إحداثياتها.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.
وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.
شاهد أيضا: مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف
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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. صحف إسرائيلية ترسم خريطة مستقبل محور فيلادلفيا.. فيديو وصورأمس, 22:46 GMT
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