https://sputnikarabic.ae/20240202/بايدن-أمرت-بضرب-أهداف-في-العراق-وسوريا-ردا-على-مهاجمة-قواتنا-في-الأردن--1085698497.html

بايدن: أمرت بضرب أهداف في العراق وسوريا ردا على مهاجمة قواتنا في الأردن

بايدن: أمرت بضرب أهداف في العراق وسوريا ردا على مهاجمة قواتنا في الأردن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T22:29+0000

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سبوتنيك. وأوضح بايدن “بناءً على توجيهاتي، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، وتابع "ردنا بدأ اليوم، سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.وأوضح المراسل أنه تم رصد تحليق كثيف للطيران الحربي الأمريكي في سماء مدينة "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.وأكّد المراسل سماع دوي سلسلة انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا، مشيرا إلى أن "النقاط المستهدفة (من قبل القصف الأمريكي) تقع في منطقة "الحيدرية" بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة "الميادين".وأضاف المراسل: "شنت طائرات مسيرة سلسلة غارات استهدفت نقاط تمركز قوات حليفة للجيش السوري على الحدود السورية العراقية، في أقصى البادية الشرقية لمدينة "الميادين"، بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا".وقال مراسل "سبوتنيك": "الطيران الأمريكي الحربي والمسير يستهدف بموجة جديدة من القصف الصاروخي مواقع في منطقتي "الحيدرية" و"الشبلي" بريف مدينة "الميادين"، شرقي محافظة دير الزور".ولفت المراسل إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرات الأمريكية الحربية والمسيرة انطلقت من أحد القواعد الأمريكية في محافظة أربيل العراقية"، مضيفا أن "الجولة الثانية من الضربات الجوية تستهدف أحد المواقع للقوات الحليفة للجيش السوري قرب قاعدة "عين علي" بريف الميادين".يذكر أنه مساء أمس الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/واشنطن-تتهم-فصائل-عراقية-بالهجوم-على-قاعدة-أمريكية-في-الأردن-وتقول-إن-ردها-لن-يكون-تصعيديا--1085626503.html

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