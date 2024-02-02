https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-يؤكد-زيادة-أمر-دفاع-الدولة-لعام-2024-وتمويله-بشكل-كامل-1085694504.html
بوتين يؤكد زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 وتمويله بشكل كامل
بوتين يؤكد زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 وتمويله بشكل كامل
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بزيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير وتمويله بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية تنفيذه أصبحت الآن تقريبا بنسبة... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T18:30+0000
2024-02-02T18:30+0000
2024-02-02T18:30+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
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وأوضح بوتين، خلال منتدى بعنوان "كل شيء من أجل النصر": "تمت زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير، وأريد أن أؤكد على تمويله بشكل كامل، إذ ليس لديَّ شك في أنه سيتحقق".وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف.وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".وتابع شويغو، بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل، هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-أسياد-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا-يدفعونهم-لمواصلة-الصراع-مع-روسيا-1085691911.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا
روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا
بوتين يؤكد زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 وتمويله بشكل كامل
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بزيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير وتمويله بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية تنفيذه أصبحت الآن تقريبا بنسبة 100%.
وأوضح بوتين، خلال منتدى بعنوان "كل شيء من أجل النصر": "تمت زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير، وأريد أن أؤكد على تمويله بشكل كامل، إذ ليس لديَّ شك في أنه سيتحقق".
وأشار بوتين إلى أن تنفيذ أمر دفاع الدولة أصبح الآن بنسبة 100%، مضيفا: "أنا واثق من أننا سنحافظ على هذا المستوى آمنا في المستقبل".
وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".
وتابع شويغو، بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل، هذا العام.