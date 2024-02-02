https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html

جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو

جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو

تم تداول مقطع فيديو فريد، يظهر كيف صد مقاتل روسي هجومًا انتحاريًا بطائرة مسيرة بواسطة عصا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T06:16+0000

2024-02-02T06:16+0000

2024-02-02T06:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063023294_0:191:2757:1741_1920x0_80_0_0_b7b576db096146aa5995c09e4812d3fe.jpg

ويظهر في الفيديو، كيف يحاول أحد المقاتلين الاختباء في الغابة من طائرة مسيرة تحلق باتجاهه وهو يزحف في الغابة على رجليه ويبدو أعزلًا تمامًا. ومع ذلك، في اللحظة التي تقترب فيها الطائرة المسيرة منه إلى أقرب مسافة ممكنة، يمسك غصن شجرة من الأرض ويضرب الطائرة به. ولحسن الحظ، لم تنفجر الطائرة المسيرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".يذكر أن هذه ليست المواجهة البطولية الوحيدة بين الجنود الروس والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ وقت ليس ببعيد، تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر كيف تمكن مقاتل ملقب بـ "باباي" من تفادي هجوم طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبلها طائرتين مسيرتين أخرتين بمدفع رشاش.وكذلك ظهرت لقطات لجندي جريح وهو يركل الذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة عليه وعلى رفاقه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري