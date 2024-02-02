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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
تم تداول مقطع فيديو فريد، يظهر كيف صد مقاتل روسي هجومًا انتحاريًا بطائرة مسيرة بواسطة عصا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T06:16+0000
2024-02-02T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو، كيف يحاول أحد المقاتلين الاختباء في الغابة من طائرة مسيرة تحلق باتجاهه وهو يزحف في الغابة على رجليه ويبدو أعزلًا تمامًا. ومع ذلك، في اللحظة التي تقترب فيها الطائرة المسيرة منه إلى أقرب مسافة ممكنة، يمسك غصن شجرة من الأرض ويضرب الطائرة به. ولحسن الحظ، لم تنفجر الطائرة المسيرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".يذكر أن هذه ليست المواجهة البطولية الوحيدة بين الجنود الروس والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ وقت ليس ببعيد، تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر كيف تمكن مقاتل ملقب بـ "باباي" من تفادي هجوم طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبلها طائرتين مسيرتين أخرتين بمدفع رشاش.وكذلك ظهرت لقطات لجندي جريح وهو يركل الذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة عليه وعلى رفاقه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو

06:16 GMT 02.02.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . РИА Новости
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تم تداول مقطع فيديو فريد، يظهر كيف صد مقاتل روسي هجومًا انتحاريًا بطائرة مسيرة بواسطة عصا.
ويظهر في الفيديو، كيف يحاول أحد المقاتلين الاختباء في الغابة من طائرة مسيرة تحلق باتجاهه وهو يزحف في الغابة على رجليه ويبدو أعزلًا تمامًا. ومع ذلك، في اللحظة التي تقترب فيها الطائرة المسيرة منه إلى أقرب مسافة ممكنة، يمسك غصن شجرة من الأرض ويضرب الطائرة به. ولحسن الحظ، لم تنفجر الطائرة المسيرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
يذكر أن هذه ليست المواجهة البطولية الوحيدة بين الجنود الروس والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ وقت ليس ببعيد، تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر كيف تمكن مقاتل ملقب بـ "باباي" من تفادي هجوم طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبلها طائرتين مسيرتين أخرتين بمدفع رشاش.
وكذلك ظهرت لقطات لجندي جريح وهو يركل الذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة عليه وعلى رفاقه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
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