https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
تم تداول مقطع فيديو فريد، يظهر كيف صد مقاتل روسي هجومًا انتحاريًا بطائرة مسيرة بواسطة عصا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T06:16+0000
2024-02-02T06:16+0000
2024-02-02T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو، كيف يحاول أحد المقاتلين الاختباء في الغابة من طائرة مسيرة تحلق باتجاهه وهو يزحف في الغابة على رجليه ويبدو أعزلًا تمامًا. ومع ذلك، في اللحظة التي تقترب فيها الطائرة المسيرة منه إلى أقرب مسافة ممكنة، يمسك غصن شجرة من الأرض ويضرب الطائرة به. ولحسن الحظ، لم تنفجر الطائرة المسيرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".يذكر أن هذه ليست المواجهة البطولية الوحيدة بين الجنود الروس والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ وقت ليس ببعيد، تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر كيف تمكن مقاتل ملقب بـ "باباي" من تفادي هجوم طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبلها طائرتين مسيرتين أخرتين بمدفع رشاش.وكذلك ظهرت لقطات لجندي جريح وهو يركل الذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة عليه وعلى رفاقه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063023294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3c6004b55786e82739c41f0aabc1b047.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي روسي يتصدى لطائرة انتحارية مسيرة بواسطة عصا... فيديو
تم تداول مقطع فيديو فريد، يظهر كيف صد مقاتل روسي هجومًا انتحاريًا بطائرة مسيرة بواسطة عصا.
ويظهر في الفيديو، كيف يحاول أحد المقاتلين الاختباء في الغابة من طائرة مسيرة تحلق باتجاهه وهو يزحف في الغابة على رجليه ويبدو أعزلًا تمامًا. ومع ذلك، في اللحظة التي تقترب فيها الطائرة المسيرة منه إلى أقرب مسافة ممكنة، يمسك غصن شجرة من الأرض ويضرب الطائرة به. ولحسن الحظ، لم تنفجر الطائرة المسيرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"
.
يذكر أن هذه ليست المواجهة البطولية الوحيدة بين الجنود الروس والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ وقت ليس ببعيد، تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر كيف تمكن مقاتل ملقب بـ "باباي" من تفادي هجوم طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبلها طائرتين مسيرتين أخرتين بمدفع رشاش.
وكذلك ظهرت لقطات لجندي جريح وهو يركل الذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة عليه وعلى رفاقه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.