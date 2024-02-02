https://sputnikarabic.ae/20240202/رئيسي-قوة-إيران-العسكرية-ليست-تهديدا-لدول-المنطقة-1085693658.html
رئيسي: قوة إيران العسكرية ليست تهديدا لدول المنطقة
رئيسي: قوة إيران العسكرية ليست تهديدا لدول المنطقة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إيران سترد بالقوة ضد أي "قوة ظالمة" تريد ممارسة ما وصفه بـ"البلطجة" ضد إيران. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T17:10+0000
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جاء ذلك خلال إحدى زياراته الميدانية في محافظة هرمزكان، اليوم الجمعة، حيث أكد أن "الأعداء" كانوا يهددون إيران دوما بالخيار العسكري، مضيفا: "لكن هذا الأسلوب قد انتهى وأصبح هؤلاء يقولون إنهم لا يملكون أي نية للنزاع معنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية .وتابع: "قوة إيران العسكرية لا تشكل تهديدا لأي دولة في المنطقة ولن تكون كذلك"، مضيفا: "القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تكون سندا لدول المنطقة مثلما يحدث في غزة، التي أصبحت رمزا لقوة الإيمان والثبات".وأوضح: "في غزة انتصرت قوة الإيمان على القوى المعادية، وتفوق الشرفاء على الأشرار والمعتدين"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني انتصر في الميدان على إسرائيل والقوى التي تحميها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن إيران أصبحت من الدول الرائدة في مجال القدرات العسكرية الصاروخية حيث تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، إضافة إلى امتلاكها قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة العسكرية، إضافة إلى أن جيشها يصنف ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20240202/إيران-تعلن-الكشف-عن-عدد-من-جواسيس-الموساد-الإسرائيلي-في-28-بلدا-حول-العالم-1085666569.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة
رئيسي: قوة إيران العسكرية ليست تهديدا لدول المنطقة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إيران سترد بالقوة ضد أي "قوة ظالمة" تريد ممارسة ما وصفه بـ"البلطجة" ضد إيران.
جاء ذلك خلال إحدى زياراته الميدانية في محافظة هرمزكان، اليوم الجمعة، حيث أكد أن "الأعداء" كانوا يهددون إيران
دوما بالخيار العسكري، مضيفا: "لكن هذا الأسلوب قد انتهى وأصبح هؤلاء يقولون إنهم لا يملكون أي نية للنزاع معنا"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية .
وقال الرئيس الإيراني: "ما أوجد هذا الردع هو قوة الشعب الإيراني وقواته المسلحة".
وتابع: "قوة إيران العسكرية لا تشكل تهديدا لأي دولة في المنطقة ولن تكون كذلك"، مضيفا: "القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تكون سندا لدول المنطقة
مثلما يحدث في غزة، التي أصبحت رمزا لقوة الإيمان والثبات".
وأوضح: "في غزة انتصرت قوة الإيمان على القوى المعادية، وتفوق الشرفاء على الأشرار والمعتدين"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني انتصر في الميدان على إسرائيل والقوى التي تحميها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن إيران أصبحت من الدول الرائدة في مجال القدرات العسكرية الصاروخية حيث تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، إضافة إلى امتلاكها قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة العسكرية، إضافة إلى أن جيشها يصنف ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط
.