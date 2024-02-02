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https://sputnikarabic.ae/20240202/رصد-سحب-ثقوب-السقوط-الغريبة-فوق-مياه-البحر-فيديو-1085671876.html
رصد سحب "ثقوب السقوط" الغريبة فوق مياه البحر... فيديو
رصد سحب "ثقوب السقوط" الغريبة فوق مياه البحر... فيديو
رصد بعض الصيادين قبالة جزيرة كي ويست سحبًا نادرة مثقوبة، تُعرف أيضًا باسم "ثقوب السقوط"، والتي تبدو كأنها غزو كائنات فضائية للمنطقة. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T10:36+0000
2024-02-02T10:36+0000
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وتم نشر الفيديو عبر صفحة "بلاك تايب إتش" على موقع "إكس"، وهي صفحة صيد مشهورة، وأرفق الفيديو بالعبارات: "لم أر مثل هذه الغيوم من قبل. هل يعرف أحد ما هذه الغيوم؟ لقد رأيناها في خليج المكسيك قبالة كي ويست".وكتب أحد المعلقين أنها سحب نادرة تعرف باسم "ثقوب السقوط"، تتكون عندما يتبخر الماء الشديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رصد سحب "ثقوب السقوط" الغريبة فوق مياه البحر... فيديو

10:36 GMT 02.02.2024
© youtube/Alex Schuethسحب "يوم القيامة"
سحب يوم القيامة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© youtube/Alex Schueth
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رصد بعض الصيادين قبالة جزيرة كي ويست سحبًا نادرة مثقوبة، تُعرف أيضًا باسم "ثقوب السقوط"، والتي تبدو كأنها غزو كائنات فضائية للمنطقة.
وتم نشر الفيديو عبر صفحة "بلاك تايب إتش" على موقع "إكس"، وهي صفحة صيد مشهورة، وأرفق الفيديو بالعبارات: "لم أر مثل هذه الغيوم من قبل. هل يعرف أحد ما هذه الغيوم؟ لقد رأيناها في خليج المكسيك قبالة كي ويست".
وكتب أحد المعلقين أنها سحب نادرة تعرف باسم "ثقوب السقوط"، تتكون عندما يتبخر الماء الشديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.
ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.
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