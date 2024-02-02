https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-العمل-على-تصنيع-نظام-بصري-لتدمير-الأهداف-المتحركة-تلقائيا-1085678257.html
روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيا
روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيا
طورت روسيا نظامًا بصريًا لأنظمة التوجيه، لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:28+0000
2024-02-02T12:28+0000
2024-02-02T12:28+0000
رصد عسكري
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وقال مكتب التصميم الشيشاني الذي طور المنتج الجديد: "هناك اتفاق مع أحد مطوري أنظمة التوجيه الروسية لاستخدام منتجنا لإنشاء منصات روبوتية قتالية".يمكن للنظام اكتشاف وهج أجهزة التصوير الحراري للعدو تلقائيًا ومن ثم إطلاق النار عليها. على عكس البصريات النشطة، التي تعمل في وضع الأشعة تحت الحمراء، فإن أجهزة التصوير الحراري لا ينبعث منها أي شيء. وبالتالي، فإنها تعمل في الوضع السلبي، ويكون زجاجها متوهج. لقد تعلم مبتكرو نظام التوجيه الجديد كيفية التعرف على هذه التوهجات. بعد اكتشاف الوهج، يوجه النظام السلاح نحو الهدف المكتشف ويفتح النار.وأوضح المطورون أن النظام يتفاعل مع الحركة والوهج فقط في قطاع محدد مسبقًا.صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240126/روسيا-تطور-أسرع-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1085423532.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيا
طورت روسيا نظامًا بصريًا لأنظمة التوجيه، لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا.
وقال مكتب التصميم الشيشاني الذي طور المنتج الجديد: "هناك اتفاق مع أحد مطوري أنظمة التوجيه الروسية لاستخدام منتجنا لإنشاء منصات روبوتية قتالية".
يمكن للنظام اكتشاف وهج أجهزة التصوير الحراري للعدو تلقائيًا ومن ثم إطلاق النار عليها. على عكس البصريات النشطة، التي تعمل في وضع الأشعة تحت الحمراء، فإن أجهزة التصوير الحراري لا ينبعث منها أي شيء. وبالتالي، فإنها تعمل في الوضع السلبي، ويكون زجاجها متوهج. لقد تعلم مبتكرو نظام التوجيه الجديد كيفية التعرف على هذه التوهجات. بعد اكتشاف الوهج، يوجه النظام السلاح نحو الهدف المكتشف ويفتح النار.
وأوضح المطورون أن النظام يتفاعل مع الحركة والوهج فقط في قطاع محدد مسبقًا.