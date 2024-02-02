https://sputnikarabic.ae/20240202/سلطات-دونيتسك-تعلق-على-ترشيح-الأمين-العام-لـالناتو-لجائزة-نوبل-للسلام-1085692223.html
سلطات دونيتسك تعلق على ترشيح الأمين العام لـ"الناتو" لجائزة نوبل للسلام
سلطات دونيتسك تعلق على ترشيح الأمين العام لـ"الناتو" لجائزة نوبل للسلام
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن ميزة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، المرشح لجائزة نوبل للسلام في عام... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T16:13+0000
2024-02-02T16:13+0000
2024-02-02T16:13+0000
العالم
الناتو
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وأضاف بوشيلين على قناته الرسمية في "تلغرام"، أنه "فيما يتعلق بمسألة تقليص حجم أحد الجيوش الدائمة، يستحق السيد ستولتنبرغ مكافأة، وتحدث الخسائر الفادحة المستمرة لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بسبب دعم الناتو "بلا خجل" نظام كييف بالإمدادات العسكرية".كما وصف بوشيلين ترشيح ستولتنبرغ بأنه سخيف، مضيفا بالقول إن جائزة نوبل "مرموقة في الماضي ومدللة اليوم"، مشيرا إلى أنه منذ عام 1901 تم منح جائزة نوبل للسلام لشخصيات عامة وسياسية مشرفة لمساهمتها الكبيرة في وحدة الشعوب، والحد من توسع الجيوش وتعزيز مؤتمرات السلام.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-أسياد-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا-يدفعونهم-لمواصلة-الصراع-مع-روسيا-1085691911.html
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العالم, الناتو
سلطات دونيتسك تعلق على ترشيح الأمين العام لـ"الناتو" لجائزة نوبل للسلام
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن ميزة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، المرشح لجائزة نوبل للسلام في عام 2024، تكمن فقط في تقليل عدد القوات الأوكرانية.
وأضاف بوشيلين على قناته الرسمية في "تلغرام"، أنه "فيما يتعلق بمسألة تقليص حجم أحد الجيوش الدائمة، يستحق السيد ستولتنبرغ مكافأة، وتحدث الخسائر الفادحة المستمرة لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بسبب دعم الناتو "بلا خجل" نظام كييف بالإمدادات العسكرية".
وكتب بوشيلين: "هنا ميزة ستولتنبرغ والمنظمة التي يرأسها". وأشار إلى أنه في ظل الناتو، بقيادة ستولتنبرغ، تظهر المزيد والمزيد من القواعد العسكرية للتحالف في جميع أنحاء العالم، وتجري تدريبات منتظمة. وشدد على أن الناتو متورط في تأجيج النزاعات المسلحة حول العالم.
كما وصف بوشيلين ترشيح ستولتنبرغ بأنه سخيف، مضيفا بالقول إن جائزة نوبل "مرموقة في الماضي ومدللة اليوم"، مشيرا إلى أنه منذ عام 1901 تم منح جائزة نوبل للسلام لشخصيات عامة وسياسية مشرفة لمساهمتها الكبيرة في وحدة الشعوب، والحد من توسع الجيوش وتعزيز مؤتمرات السلام.
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.