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شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/شويغو-يعلن-تحرير-3-بلدات-على-عدد-من-المحاور--1085670052.html
شويغو يعلن تحرير 3 بلدات على محوري كراسني ليمان ودونيتسك
شويغو يعلن تحرير 3 بلدات على محوري كراسني ليمان ودونيتسك
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، تحرير القوات الروسية بلدات فيسيولوي وكراخمالنوي وتابايفكا على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T09:59+0000
2024-02-02T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو في مؤتمر بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "بعد فشل الهجوم المضاد للعدو، تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط الاتصال القتالي بأكمله". وأضاف الوزير أن الوحدات الروسية "تتقدم للأمام وتوسع مناطق السيطرة وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة".وأكد وزير الدفاع أنه "خلال العمليات النشطة في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك، تم تحرير فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا". وأوضح الوزير أن مجموعات من القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقليل القدرة القتالية للعدو.وأشار شويغو إلى أن كييف تلقي بالاحتياطيات المتبقية في معركة وتجري تعبئة قسرية أخرى، بشكل عاجل لمنع انهيار الدفاع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/شويغو-يكشف-عن-خسائر-ضخمة-لنظام-كييف-في-يناير--1085670289.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو يعلن تحرير 3 بلدات على محوري كراسني ليمان ودونيتسك

09:59 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 02.02.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك ام3 في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، تحرير القوات الروسية بلدات فيسيولوي وكراخمالنوي وتابايفكا على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك.
وقال شويغو في مؤتمر بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "بعد فشل الهجوم المضاد للعدو، تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط الاتصال القتالي بأكمله".
وأضاف الوزير أن الوحدات الروسية "تتقدم للأمام وتوسع مناطق السيطرة وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة".
وأكد وزير الدفاع أنه "خلال العمليات النشطة في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك، تم تحرير فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
10:05 GMT
وأوضح الوزير أن مجموعات من القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقليل القدرة القتالية للعدو.
وأشار شويغو إلى أن كييف تلقي بالاحتياطيات المتبقية في معركة وتجري تعبئة قسرية أخرى، بشكل عاجل لمنع انهيار الدفاع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
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