https://sputnikarabic.ae/20240202/صور-من-الفضاء-تكشف-عن-خطة-إسرائيل-في-غزة-صور--1085670369.html
صور من الفضاء تكشف عن خطة إسرائيل في غزة... صور
صور من الفضاء تكشف عن خطة إسرائيل في غزة... صور
تظهر صور الأقمار الصناعية عملية هدم جديدة على طول مسار يبلغ عمقه كيلومترًا واحدًا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفقًا لتحليل أجرته وسائل إعلام وتقارير خبراء. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T10:06+0000
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2024-02-02T10:06+0000
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ويأتي هذا الهدم في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية، مما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.ولا يمثل الهدم على طول المسار سوى قطعة صغيرة من الضرر الأكبر الذي خلفته الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والذي يشير أحد التقييمات إلى أنه ألحق الضرر أو دمر نصف المباني داخل القطاع الساحلي.وقد أشار القادة الإسرائيليون إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، لكي لا يتكرر ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول.ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة عندما سألته وسائل الإعلام عن ذلك، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل". ومع ذلك، اعترف الجيش بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة.وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، لم يكشف عن هويته، إن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة قيد الإنشاء".الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة نحو المستوطنات الجنوبية
https://sputnikarabic.ae/20240202/إسرائيل-تعتزم-بناء-آلاف-الوحدات-السكنية-في-الضفة-الغربية-رغم-استمرار-الحرب-على-غزة-1085665136.html
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العالم, العالم العربي
صور من الفضاء تكشف عن خطة إسرائيل في غزة... صور
تظهر صور الأقمار الصناعية عملية هدم جديدة على طول مسار يبلغ عمقه كيلومترًا واحدًا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفقًا لتحليل أجرته وسائل إعلام وتقارير خبراء.
ويأتي هذا الهدم في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية، مما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
ولا يمثل الهدم على طول المسار سوى قطعة صغيرة من الضرر الأكبر الذي خلفته الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والذي يشير أحد التقييمات إلى أنه ألحق الضرر أو دمر نصف المباني داخل القطاع الساحلي.
وقد أشار القادة الإسرائيليون إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، لكي لا يتكرر ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة عندما سألته وسائل الإعلام عن ذلك، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل". ومع ذلك، اعترف الجيش بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، لم يكشف عن هويته، إن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة قيد الإنشاء".