https://sputnikarabic.ae/20240202/علماء-روس-يطورون-خلية-عصبية-فائقة-تحلل-البيانات-من-المسيرات-والأقمار-الصناعية-1085665654.html

علماء روس يطورون خلية عصبية "فائقة" تحلل البيانات من المسيرات والأقمار الصناعية

علماء روس يطورون خلية عصبية "فائقة" تحلل البيانات من المسيرات والأقمار الصناعية

أفادت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية، أن العلماء في الجامعة طوروا خلية عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل البيانات الطيفية من الطائرات المسيّرة أو... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T08:06+0000

2024-02-02T08:06+0000

2024-02-02T08:06+0000

مجتمع

علوم

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وجاء في بيان صادر عن الجامعة: "قام العلماء في الجامعة، بتطوير واختبار شبكة عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل الفيديو الوارد في الوقت الفعلي والتعرف على الأجسام والصور المحددة والعثور عليها على الفور تقريبًا في هذا الفيديو، وكذلك تحليل الصور من كاميرا فيديو عادية، يمكن للشبكة أيضًا تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أجهزة قياس الطيف الفائق - وهي أجهزة ترى الواقع في شاشة طيفية متعددة القنوات وتسمح لها باكتشاف الأشياء غير المرئية لوسائل المراقبة التقليدية".تم إنشاء الشبكة العصبية الضوئية على أساس نظام الحوسبة الضوئية التناظرية، الذي يتمتع بعدد من المزايا: الحصانة الكاملة ضد التشويش الكهرومغناطيسي، وانخفاض استهلاك الطاقة وإمكانية معالجة البيانات الموازية.وقال رومان سكيدانوف، الأستاذ في قسم علم التحكم الآلي التقني في جامعة سامارا، إن العلماء أنشؤوا عينة توضيحية باستخدام مكونات ميكانيكية بصرية مختبرية قياسية، وأجهزة تعديل مختلفة وكاميرات فيديو.وأضاف سكيدانوف: "بلغت موثوقية التعرف خلال التجارب الأولى على العينة التوضيحية 93.75%. وفي عام 2024، من المخطط تجميع واختبار عينة تجريبية صغيرة بحجم كمبيوتر صغير". وأشار سكيدانوف إلى أن موثوقية التعرف في العينة التجريبية يجب أن تزداد بسبب اختيار المكونات ذات الخصائص المحسنة.يمكن للتصوير فوق الطيفي أو الاستشعار عن بعد فوق الطيفي للأرض، الذي يتم إجراؤه باستخدام طائرات مسيّرة أو قمر صناعي فضائي، اكتشاف الغازات الدفيئة بشكل فعال، وإجراء استكشاف جيولوجي للمناطق التي يصعب الوصول إليها، ومراقبة حدوث حرائق الغابات بشكل أكثر دقة.اكتشاف رابط "مفاجئ" بين الموسيقى وصحة الدماغ

https://sputnikarabic.ae/20240201/علماء-يتوصلون-إلى-أول-دليل-على-أن-ألزهايمر-قد-ينتقل-من-شخص-لآخر-1085658643.html

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