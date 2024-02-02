https://sputnikarabic.ae/20240202/فوائد-اليانسون-1085672410.html

فوائد اليانسون

فوائد اليانسون

استخدم اليانسون منذ آلاف السنين ليس فقط في الطهي، ولكن أيضًا للأغراض العلاجية وفي مجال التجميل، وقد ضمن طعم النبات ورائحته وخصائصه العلاجية هذه الشعبية، في... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T10:55+0000

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سنتعرف في هذا المقال على القيمة الغذائية لليانسون وتركيبته الفريدة، بالإضافة لفوائده للرجال والنساء وأضراره وأفضل الأوقات لتناوله.يمكن العثور على استخدامات قديمة لليانسون بين قدماء المصريين واليونانيين، مستخدمين بذور اليانسون في الخبز، وصنعوا المشروبات والأطباق التي تميزت برائحة منعشة بشكل غير عادي وطعم حلو. لكن زيت اليانسون الأساسي ليس اختراعًا قديمًا. ظهر قبل 400 عام فقط. يستخدم اليانسون على نطاق واسع في مختلف المجالات: في الطب والتجميل، في صناعة المواد الغذائية (في إنتاج الحلويات والمشروبات، في المخابز، في إنتاج الأسماك واللحوم).فوائد اليانسونينتمي اليانسون أو الأنيسون إلى الفصيلة الخَيميّة وهو يُعدّ من النباتات الحوليّة التي يتراوح طولها بين 40-60 سنتيمترًا، والتي استُخدِمت منذ فترات طويلة في الطهي ولأغراض طبيّة أيضاً، إذ إنّها تُزرع غالباً من أجل الحصول على بذورها القابلة للأكل، وذات الرائحة العطريّة المقبولة، والمذاق اللذيذ، والتي تمتلك العديد من الفوائد الطبيّة، وتُقطف ثمار نبات اليانسون عندما يتحوّل لونها من الأخضر إلى الرماديّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ اليانسون يتوفر بأشكال عدة كالبذور الكاملة، أو كمطحون، أو كزيت، أو حتى كمستخلص.اليانسون له رائحة مميزة تذكرنا بشدة بعرق السوس، وتحتوي البذور على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة، منها، الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والفيتامينات A وC.ومن فوائده:الحفاظ على الدورة الدموية الطبيعيةبذور اليانسون غنية بالحديد، وهو عنصر مهم في الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم، كما أن نقص الحديد يؤدي إلى مرض - فقر الدم بسبب نقص الحديد، ومن أعراضه، الضعف وزيادة التعب ومشاكل في التركيز والهضم.علاج الاكتئابأظهرت العديد من الدراسات أن بذور اليانسون تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب السريري، وقد تبين أن إضافة زيت اليانسون لعلاج الاكتئاب السريري المرتبط بمتلازمة القولون العصبي قد يساعد في تحسين الحالة.الحفاظ على نظام هضمي صحييعاني بعض الأشخاص من القرحة الهضمية، وهي عبارة عن تلف موضعي في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة في الأيورفيدا، وهنا يستخدم اليانسون لمنع القرحة الهضمية.اكتشف الباحثون الغربيون أن اليانسون يمكن أن يقلل من حموضة المعدة ويحمي بطانة المعدة من التلف. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم مدى تأثير اليانسون على معدة الإنسان.الحفاظ على بشرة صحيةأظهرت الأبحاث أن اليانسون يمكن أن يمنع نمو بعض الفطريات التي تسبب الالتهابات وتشمل هذه المبيضات البيضاء، والتي تسبب داء المبيضات المهبلي (القلاع). ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان اليانسون يمكنه مكافحة نمو المبيضات البيضاء وغيرها من الفطريات المسببة للأمراض.زيت اليانسون الأساسي مفيد للجهاز التنفسي، ويستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية (غالبًا ما يوجد اليانسون في تركيبات الاستنشاق)، والربو، وفقدان الصوت وكطارد للبلغم. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه كمضاد للتشنج وخافض للحرارة ومنشط. تستخدم بذور اليانسون والمستحضرات المعتمدة على زيت اليانسون لعلاج الإسهال وعسر الهضم والصداع النصفي وآلام الدورة الشهرية ولإزالة السموم من الجسم (له تأثير مدر للبول).القيمة الغذائية:يعتبر تركيزه العالي من مركبات الفلافونويد والبوليفينول، السبب الرئيسي للخصائص الطبية العديدة لهذه التوابل.بعض الفوائد الصحية الموجودة في اليانسون النجمي تشمل: لينالول، كيرسيتين، أنيثول، حمض الشيكيميك، حمض الغاليك، والليمونين.هذه المركبات معًا مسؤولة عن خصائص اليانسون النجمي المضادة للأكسدة والالتهابات والمضادة للميكروبات.وقد أظهرت عدد من الدراسات المخبرية والحيوانية أن قدرة مضادات الأكسدة الموجودة في هذه التوابل قد تساعد في تقليل حجم الأورام السرطانية. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الينسون النجمي على صحتنا بشكل أفضل.التركيب الكيميائي لليانسونالتركيب الكيميائي لليانسون يشمل: الكولين، الروتين، فيتامينات أ، ب1، ب 2، ب 5، ب6، ب 9، ج، وب، بالإضافة إلى المعادن المفيدة: البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، السيلينيوم، النحاس والمنغنيز، الحديد، الفوسفور والصوديوم.فوائد اليانسونللرجال:يستخدم الرجال اليانسون لعلاج:وجدت دراسة أخرى أن زيت اليانسون يخفض مستويات هرمون FSH وLH وهرمون التستوستيرون. وبالتالي، فإن الأندروجينات، مثل هرمونات نظير الصماوي، تحتاجها خلايا سيرتولي لمواصلة إنتاج الحيوانات المنوية.للنساء:يخفف من أعراض سن اليأسعلى الرغم من أنه جزء طبيعي من عملية الشيخوخة بالنسبة للنساء، إلا أن انقطاع الطمث يمكن أن يسبب أعراضًا غير سارة، بما في ذلك الهبات الساخنة.تظهر الأبحاث أن اليانسون يقلل من تكرار وشدة الهبات الساخنة، ربما عن طريق محاكاة تأثيرات هرمون الأستروجين في الجسم.هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان اليانسون يمكن أن يخفف أعراض انقطاع الطمث الأخرى.يقلل من تشنجات الدورة الشهريةبفضل المواد المضادة للتشنج الموجودة في هذا النبات، يعد شاي اليانسون أحد أكثر العلاجات فعالية لآلام الدورة الشهرية.للنساء الحوامل:تستطيع معظم الحوامل شرب اليانسون دون أن يكون له أي آثار جانبية ضارة، ولكن قد يؤدي شرب اليانسون للحامل في بعض الأحيان إلى رد فعل تحسسي، وخصوصاً إذا كانت تعاني من حساسية تجاه نباتات أخرى من نفس العائلة مثل البقدونس، أو الكرفس، او الكمون، أو الكراوية.يمكن أن يحاكي اليانسون تأثيرات هرمون الأستروجين في جسم المرأة الحامل، مما يسبب تقلصات البطن، ويجب تجنب استخدام الزيوت العطرية واليانسون المركز أثناء الحمل، فإن من اضرار اليانسون للحامل والجنين أنه قد يؤدي إلى المخاض المبكر.ولا بد من استشارة الطبيب قبل تناول الحامل لأي منتج عشبي أثتاء الحمل، فقد تحتوي الأعشاب على مواد قد تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، أو تقلصات الرحم، وتجدر الإشارة أنه تم إجراء القليل من الدراسات على تأثير الأعشاب المختلفة على النساء الحوامل والأجنة.للأطفال:النبات مفيد للأطفال. لكن التركيبات المركزة يمكن أن تسبب ضرراً للجسم الهش.لذلك، يتم صنع ماء اليانسون المخفف خصيصًا لهم، حيث تُسكب بذور اليانسون المطحونة في كوب من الماء الساخن وتُترك حتى الغليان. ثم يصفى ويبرد ويخزن في الثلاجة. لا يمكن إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد أكثر من 3 قطرات يوميًا، من عمر عامين - 1 ملعقة صغيرة. في يوم.أضرار اليانسونيعتبر اليانسون آمناً للاستخدام للأطفال والبالغين، لكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الناس، نذكر منها ما يلي:الحساسية المفرطة لليانسونقد يعاني بعض الناس من الحساسية المفرطة لليانسون، بالإضافة للحساسية من النباتات الشبيهة باليانسون مثل الهليون، والكراوية، والكرفس، والكزبرة، والشبت، والكمون، والحلبة.انخفاض مستوى السكر في الدمعلى الرغم من فوائد اليانسون للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلا أن تناول اليانسون بكثرة قد يؤدي لانخفاض مستوى السكر في الدم عند هؤلاء المرضى، لذلك يجب الانتباه إلى أعراض انخفاض السكر في الدم عند المريض.كما قد يؤدي هذا الانخفاض إلى مشكلة حقيقية عند المرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية، إذ يصعب التحكم بمستوى السكر في الدم أثناء وبعد العملية، لذلك ينصح المريض بالتوقف عن استخدام اليانسون قبل أسبوعين من موعد العملية الجراحية.الحالات الحساسة للهرموناتيمتيز اليانسون باحتوائه على مركبات شبيهة بالأستروجين، لذا فإن لها تأثير مشابه للأستروجين، وينصح بعدم تناول اليانسون الحالات المرتبطة بالهرمونات كالحالات التالية:تفاعل اليانسون مع الأدويةيمكن أن يتسبب اليانسون بإحداث خلل في عمل بعض الأدوية، متسببًا بزيادة فعاليتها أو إيقاف تأثيرها لذا يفضل الامتناع عن شرب اليانسون إذا كان المريض يأخذ أي أدوية تحتوي على الهرمونات خاصة الأستروجين مثل حبوب منع الحمل.لا ينصح بشرب اليانسون بالتزامن مع دواء تاموكسيفين الذي يستخدم لعلاج بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي، لأن اليانسون قد يقلل من فعالية هذا الدواء.كيفية استخدام اليانسونيمكن إدخال اليانسون في وصفات الطهي والحلويات وبكميات معتدلة، حيث يمكن العثور على اليانسون في المتاجر، متوفرا بعدة أشكال كبذور كاملة أو مطحونة أو زيت، وللحصول على فوائد اليانسون المختلفة يمكن استخدامه بالطرق التالية:ما هو أفضل وقت لتناول اليانسون ؟هناك عدة خيارات:وفي حال كنت تشرب كاسًا واحدًا من اليانسون يوميًا ولا تعاني من أي من الحالات المذكورة أعلاه، فمن المرجح أن يكون ذلك صحيًا.معظم الوصفات التي تتحدث عن فوائد اليانسون تدعو لتناول ما يعادل 4 - 13 غم من بذور اليانسون أو 5 - 15 مل من زيت اليانسون. كما يمكن تناول جرعات من اليانسون تتراوح من 600 ملغ إلى 9 غرام يومياً لعلاج الاكتئاب.تعد الجرعات التي تصل إلى 20 غراماً يومياً من مسحوق بذور اليانسون آمنة للبالغين الذين لا يعانون من أية أمراض، وذلك وكحد أقصى .المخاطر والموانعاليانسون النجمي الصيني في شكله النقي آمن لمعظم الناس. ومع ذلك، هناك تقارير عن حالات الحساسية.بالنسبة لعامة السكان، هناك مشكلة أكثر خطورة وهي قريب التوابل الصيني، وهو اليانسون الياباني شديد السمية. فهو يحتوي على سموم عصبية قوية يمكن أن تؤدي إلى أعراض جسدية خطيرة، بما في ذلك النوبات والهلوسة والغثيان.كما تم الإبلاغ عن حالات ردود فعل حادة ومميتة للينسون النجمي عند الرضع. ويعتقد أن سبب هذه التفاعلات هو التلوث غير المكتشف للمنتج بالتوابل اليابانية. لذلك، لا ينصح باستخدام الينسون النجمي للرضع والأطفال.عند شراء اليانسون النجمي تأكد من أنه صنفه الصيني مئة في المئة دون أي شوائب. إذا لم تكن متأكدا تماما من ذلك، فلا تستخدمه بجرعات كبيرة، مما سيتجنب التسمم العرضي.وفي الطب التقليدي والشعبي، يستخدم اليانسون في صنع الشاي، مما يساعد في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي والغثيان والإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. يعد الينسون النجمي أيضًا إضافة رائعة للحلويات، بما في ذلك الفطائر وكعكات الكريمة والكعك.بذور اليانسون غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي لها خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وتساعد أيضًا في محاربة قرحة المعدة، والحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم، وتقليل أعراض الاكتئاب السريري وانقطاع الطمث.عند دمجها مع النظام الغذائي ونمط الحياة المناسبين، يمكن لبذور اليانسون تحسين صحتك.

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