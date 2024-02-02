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"قادش" الإسباني يرحب بـ"قلب الأسد" السوري على طريقة "ضيعة ضايعة"... صور وفيديو
"قادش" الإسباني يرحب بـ"قلب الأسد" السوري على طريقة "ضيعة ضايعة"... صور وفيديو
رحب نادي "قادش" الإسباني بانضمام اللاعب السوري أيهم أوسو، الملقب بـ"قلب الأسد" إلى فريقه، بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T10:55+0000
2024-02-02T10:55+0000
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وكتب النادي باللغة العربية: "أهليييييين بالأوسو.. هلا والله حيا الله.. حيوتي اته أيهم أوسو"، وذلك بلغة المسلسل السوري الشهير "ضيعة ضايعة".وبحسب المصادر الرياضية، فقد رغب النادي بضم اللاعب السوري بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب سوريا، خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023.الجدير بالذكر، أن أوسو كان قد ساهم في تأهل منتخب سوريا التاريخي إلى ثمن نهائي كأس آسيا.نيمار يرد بطريقة "فظة" على منتقدي زيادة وزنهويحتل "قادش" المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني حاليًا ويصارع من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.مباراة حامية الوطيس بين المنتخبين السوري والإيراني تطيح بـ"نسور قاسيون" من كأس آسيا
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

"قادش" الإسباني يرحب بـ"قلب الأسد" السوري على طريقة "ضيعة ضايعة"... صور وفيديو

10:55 GMT 02.02.2024
© AP Photo / Aijaz Rahiالمنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
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رحب نادي "قادش" الإسباني بانضمام اللاعب السوري أيهم أوسو، الملقب بـ"قلب الأسد" إلى فريقه، بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له.
وكتب النادي باللغة العربية: "أهليييييين بالأوسو.. هلا والله حيا الله.. حيوتي اته أيهم أوسو"، وذلك بلغة المسلسل السوري الشهير "ضيعة ضايعة".

وأعلن النادي الإسباني على موقعه الرسمي نجاحه في الحصول على خدمات أيهم أوسو (24 عاما) مدافع منتخب سوريا.

وبحسب المصادر الرياضية، فقد رغب النادي بضم اللاعب السوري بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب سوريا، خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وقال النادي في بيانه: "توصل قادش وسلافيا براغ التشيكي لاتفاق بشأن استعارة أيهم أوسو حتى نهاية الموسم".

الجدير بالذكر، أن أوسو كان قد ساهم في تأهل منتخب سوريا التاريخي إلى ثمن نهائي كأس آسيا.
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لكن المنتخب السوري خرج من البطولة بعد مبارة قوية أمام إيران حصد فيها تعادل (1-1) لكنه خرج بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ويحتل "قادش" المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني حاليًا ويصارع من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.
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