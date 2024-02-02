"قادش" الإسباني يرحب بـ"قلب الأسد" السوري على طريقة "ضيعة ضايعة"... صور وفيديو
© AP Photo / Aijaz Rahiالمنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
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رحب نادي "قادش" الإسباني بانضمام اللاعب السوري أيهم أوسو، الملقب بـ"قلب الأسد" إلى فريقه، بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له.
وكتب النادي باللغة العربية: "أهليييييين بالأوسو.. هلا والله حيا الله.. حيوتي اته أيهم أوسو"، وذلك بلغة المسلسل السوري الشهير "ضيعة ضايعة".
أهليييييين بالأوسو 🇸🇾— نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 2, 2024
هلا والله حيا الله !
حيوتي اته 💙💛 أيهم أوسو 🫶 ! pic.twitter.com/LYkae4ztYD
وأعلن النادي الإسباني على موقعه الرسمي نجاحه في الحصول على خدمات أيهم أوسو (24 عاما) مدافع منتخب سوريا.
وبحسب المصادر الرياضية، فقد رغب النادي بضم اللاعب السوري بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب سوريا، خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023.
رسمياً | 🇸🇾 أيهم أوسو ينضم إلى نادي قاديش !— نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 1, 2024
ألف مرحباً بك يا أيهم ! pic.twitter.com/lGbO0Xbic8
وقال النادي في بيانه: "توصل قادش وسلافيا براغ التشيكي لاتفاق بشأن استعارة أيهم أوسو حتى نهاية الموسم".
الجدير بالذكر، أن أوسو كان قد ساهم في تأهل منتخب سوريا التاريخي إلى ثمن نهائي كأس آسيا.
لكن المنتخب السوري خرج من البطولة بعد مبارة قوية أمام إيران حصد فيها تعادل (1-1) لكنه خرج بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.
ويحتل "قادش" المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني حاليًا ويصارع من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.