https://sputnikarabic.ae/20240202/قناة-إسرائيلية-تنشر-فيديو-لعودة-سكان-شمالي-غزة-إلى-منازلهم-بعد-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي--1085679238.html

"قناة إسرائيلية" تنشر فيديو لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

"قناة إسرائيلية" تنشر فيديو لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

نشرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، لقطات فيديو لعودة سكان شمالي قطاع غزة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T13:09+0000

2024-02-02T13:09+0000

2024-02-02T13:09+0000

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وذكر روعي قايس، المعلق العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كثيرا من سكان شمال غربي غزة يعودون إلى منازلهم في تلك المنطقة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها رغم تعرض تلك المنطقة إلى الدمار الهائل.وفي السياق نفسه، تم اعتقال أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، هو ما اعتبرته صحيفة إسرائيلية من أنه أحد أسباب عدم انفجار الوضع في بلداتها، حتى الآن.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ما يزيد عن 3000 فلسطيني في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأفاد المصدر بأن هذا العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين هو أحد أسباب عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية، حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الجيش الإسرائيلي في الضفة.في وقت وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام والأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك استخدام العقوبات.وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة خلال مؤتمر صحفي: "وقّع الرئيس بايدن اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الأنشطة التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل