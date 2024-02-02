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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/مشاهد-للحظة-تدمير-برادلي-أمريكية-بقذيفة-روسية-فيديو-1085666708.html
مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
تم تداول فيديو لتدمير مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي" بصاروخ روسي موجه. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T08:24+0000
2024-02-02T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت المركبة المدرعة مختبئة في منطقة سكنية، وهو التكتيك المفضل للقوات المسلحة الأوكرانية، عندما أُصيبت بقذيفة روسية عالية الدقة أطلقها طاقم المدفعية من مجموعة "أتفاجنيي"، وكانت هذه القذيفة إما "كراسنوبل" من عيار 152 أو "كيتلوف-2" من عيار 122، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".يتم توجيه الذخيرتين باستخدام نظام ليزر لتحديد الأهداف وقياس المسافات.إن درع الألمنيوم الخاص بالمركبة المدرعة غير مصمم لمقاومة نيران الأسلحة الثقيلة. الحد الأقصى الذي يمكن أن يتحمله هو قذيفة 30 ملم. علاوة على ذلك، تم توجيه الضربة إلى الجزء العلوي والأقل حماية للمركبة المدرعة.بعد الضربة، صمدت "برادلي" لمدة 15 ثانية بالضبط، ثم انفجرت الذخيرة، وتصاعد الدخان.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/مسيرات-روسية-تحيد-مجموعة-مشاة-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1085664659.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو

08:24 GMT 02.02.2024
© Photoقذيفة روسية تدمر عربة "برادلي" أمريكية
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Photo
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تم تداول فيديو لتدمير مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي" بصاروخ روسي موجه.
وكانت المركبة المدرعة مختبئة في منطقة سكنية، وهو التكتيك المفضل للقوات المسلحة الأوكرانية، عندما أُصيبت بقذيفة روسية عالية الدقة أطلقها طاقم المدفعية من مجموعة "أتفاجنيي"، وكانت هذه القذيفة إما "كراسنوبل" من عيار 152 أو "كيتلوف-2" من عيار 122، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".
يتم توجيه الذخيرتين باستخدام نظام ليزر لتحديد الأهداف وقياس المسافات.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
07:15 GMT
إن درع الألمنيوم الخاص بالمركبة المدرعة غير مصمم لمقاومة نيران الأسلحة الثقيلة. الحد الأقصى الذي يمكن أن يتحمله هو قذيفة 30 ملم. علاوة على ذلك، تم توجيه الضربة إلى الجزء العلوي والأقل حماية للمركبة المدرعة.
بعد الضربة، صمدت "برادلي" لمدة 15 ثانية بالضبط، ثم انفجرت الذخيرة، وتصاعد الدخان.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
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