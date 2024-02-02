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https://sputnikarabic.ae/20240202/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا-1085677602.html
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
قُتل وأُصيب مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد للطائرات المسيرة التابعة للجيش التركي شرقي سوريا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:03+0000
2024-02-02T12:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
القامشلي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن دوي انفجار عنيف سُمع في أرجاء مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناجم عن استهداف مسيّرة تركية لحاجز عويجة ومبنى ما يسمى "العمليات" في قوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في حي المحطة.ونوّه مراسل "سبوتنيك" إلى عدم إمكانية معرفة حجم الخسائر بشكل دقيق بسبب الطوق العسكري والأمني الذي ضربته "قسد" حول موقع التفجير.وبهذا الاستهداف الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية إلى 62، التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي 2024، تسببت بمقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي "قسد" وتدمير منشآت حيوية ونفطية وحكومية وخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240202/إعلام-مقتل-مستشار-إيراني-في-الضربة-الإسرائيلية-الأخيرة-على-دمشق-1085669722.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, القامشلي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, القامشلي

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

12:03 GMT 02.02.2024
© Sputnik . Atieh Al-Atiehمقتل مدني في قصف أمريكي استهدف منزلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية بريف القامشلي
مقتل مدني في قصف أمريكي استهدف منزلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية بريف القامشلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Atieh Al-Atieh
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قُتل وأُصيب مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد للطائرات المسيرة التابعة للجيش التركي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن دوي انفجار عنيف سُمع في أرجاء مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناجم عن استهداف مسيّرة تركية لحاجز عويجة ومبنى ما يسمى "العمليات" في قوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في حي المحطة.

وتابع المراسل أن الاستهداف الجوي، اليوم الجمعة، الثاني من شباط / فبراير الجاري، أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الموقع المستهدف والذي يضم مبنى للعمليات وحاجز للتفتيش.

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ونوّه مراسل "سبوتنيك" إلى عدم إمكانية معرفة حجم الخسائر بشكل دقيق بسبب الطوق العسكري والأمني الذي ضربته "قسد" حول موقع التفجير.

وشوهدت سيارات الإسعاف تقوم بنقل مصابين وجرحى بعدد كبير من موقع التفجير إلى المشافي الميدانية العائدة لقوات "قسد".

وبهذا الاستهداف الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية إلى 62، التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي 2024، تسببت بمقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي "قسد" وتدمير منشآت حيوية ونفطية وحكومية وخاصة.
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