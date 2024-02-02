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الصور الأكثر غرابة خلال الأسبوع الماضي
الصور الأكثر غرابة خلال الأسبوع الماضي
أبرز الأحداث االغريبة الأسبوعية، والتي جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم
фото, العالم

الصور الأكثر غرابة خلال الأسبوع الماضي

07:00 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 15:41 GMT 02.02.2024)
تابعنا عبر
أبرز الأحداث االغريبة الأسبوعية، والتي جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

فنانو الشوارع في منطقة "فدنخا" في موسكو

فنانو الشوارع في منطقة &quot;فدنخا&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdikov
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فنانو الشوارع في منطقة "فدنخا" في موسكو

© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يصطادون بجوار الصرف الذي يتدفق إلى نهر باراجواي في أسونسيون.

أشخاص يصطادون بجوار الصرف الذي يتدفق إلى نهر باراجواي في أسونسيون. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يصطادون بجوار الصرف الذي يتدفق إلى نهر باراجواي في أسونسيون.

© AFP 2023 / David Cantiniaux

لقطات تلفزيونية لوكالة "فرانس برس" لناشطين بيئيين من المجموعة التي يطلق عليها اسم "Riposte Alimentaire" (الانتقام من الغذاء) وهما يلقيان الحساء على لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس

لقطات تلفزيونية لوكالة &quot;فرانس برس&quot; لناشطين بيئيين من المجموعة التي يطلق عليها اسم &quot;Riposte Alimentaire&quot; (الانتقام من الغذاء) وهما يلقيان الحساء على لوحة &quot;الموناليزا&quot; لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / David Cantiniaux

لقطات تلفزيونية لوكالة "فرانس برس" لناشطين بيئيين من المجموعة التي يطلق عليها اسم "Riposte Alimentaire" (الانتقام من الغذاء) وهما يلقيان الحساء على لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس

© AFP 2023 / Luis Tatoسلسلة من الانفجارات الناجمة عن انفجار غاز في منطقة إمباكاسي في نيروبي، كينيا 2 فبراير 2024.
سلسلة من الانفجارات الناجمة عن انفجار غاز في منطقة إمباكاسي في نيروبي، كينيا 2 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Luis Tato
سلسلة من الانفجارات الناجمة عن انفجار غاز في منطقة إمباكاسي في نيروبي، كينيا 2 فبراير 2024.
© AFP 2023 / Stringer

تُظهر الصورة الملتقطة في 28 يناير 2024 عاملاً ينتج فوانيس حمراء لاحتفالات العام القمري الجديد في هوايان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

تُظهر الصورة الملتقطة في 28 يناير 2024 عاملاً ينتج فوانيس حمراء لاحتفالات العام القمري الجديد في هوايان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
5/20
© AFP 2023 / Stringer

تُظهر الصورة الملتقطة في 28 يناير 2024 عاملاً ينتج فوانيس حمراء لاحتفالات العام القمري الجديد في هوايان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

السيطرة على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "إم 113" تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيوموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي الروسي.

السيطرة على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز &quot;إم 113&quot; تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيوموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي الروسي. - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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السيطرة على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "إم 113" تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيوموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي الروسي.

© AFP 2023 / Ed Jones

مصنّعو النبيذ المحتجون من ناربون (فرنسا) والمناطق المحيطة بها، يتمكنون من الحصول على أرغفة خبز أثناء سيطرتهم على الطريق السريع A9 خلال احتجاج على الضرائب وانخفاض الدخل.

مصنّعو النبيذ المحتجون من ناربون (فرنسا) والمناطق المحيطة بها، يتمكنون من الحصول على أرغفة خبز أثناء سيطرتهم على الطريق السريع A9 خلال احتجاج على الضرائب وانخفاض الدخل. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ed Jones

مصنّعو النبيذ المحتجون من ناربون (فرنسا) والمناطق المحيطة بها، يتمكنون من الحصول على أرغفة خبز أثناء سيطرتهم على الطريق السريع A9 خلال احتجاج على الضرائب وانخفاض الدخل.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

"راقصو الأسد" يؤدون عرضًا خلال موكب بمناسبة السنة القمرية الجديدة في هانوي.

&quot;راقصو الأسد&quot; يؤدون عرضًا خلال موكب بمناسبة السنة القمرية الجديدة في هانوي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Nhac Nguyen

"راقصو الأسد" يؤدون عرضًا خلال موكب بمناسبة السنة القمرية الجديدة في هانوي.

© AP Photo / Fatima Shbair

فلسطينيون ينظرون إلى منزل جارهم المتضرر في أعقاب غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.

فلسطينيون ينظرون إلى منزل جارهم المتضرر في أعقاب غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fatima Shbair

فلسطينيون ينظرون إلى منزل جارهم المتضرر في أعقاب غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.

© AP Photo / Luca Bruno

امرأتان ترتديان الزي الفينيسي التقليدي تسيران خلال عرض الشارع المفتوح للكرنفال في البندقية، إيطاليا.

امرأتان ترتديان الزي الفينيسي التقليدي تسيران خلال عرض الشارع المفتوح للكرنفال في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

امرأتان ترتديان الزي الفينيسي التقليدي تسيران خلال عرض الشارع المفتوح للكرنفال في البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

أليسيا فالينا، 23 عامًا، ترتدي زي الكرنفال التقليدي، تقف لالتقاط صورة لها في زوبيتا، شمال إسبانيا.

أليسيا فالينا، 23 عامًا، ترتدي زي الكرنفال التقليدي، تقف لالتقاط صورة لها في زوبيتا، شمال إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

أليسيا فالينا، 23 عامًا، ترتدي زي الكرنفال التقليدي، تقف لالتقاط صورة لها في زوبيتا، شمال إسبانيا.

© AFP 2023 / Ander Gillenea

متظاهرون يحملون لوحة قماشية عليها تفصيلات من تحفة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" التي تصور الأم، ويلوحون بعلم فلسطين عملاق خلال احتجاج تضامني مع الشعب الفلسطيني.

متظاهرون يحملون لوحة قماشية عليها تفصيلات من تحفة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو &quot;غيرنيكا&quot; التي تصور الأم، ويلوحون بعلم فلسطين عملاق خلال احتجاج تضامني مع الشعب الفلسطيني. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ander Gillenea

متظاهرون يحملون لوحة قماشية عليها تفصيلات من تحفة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" التي تصور الأم، ويلوحون بعلم فلسطين عملاق خلال احتجاج تضامني مع الشعب الفلسطيني.

© AP Photo / Vahid Salemi

شباب زرادشتيون إيرانيون يحملون المشاعل لإشعال النار في كومة من الخشب خلال احتفالية في ضواحي طهران، إيران.

شباب زرادشتيون إيرانيون يحملون المشاعل لإشعال النار في كومة من الخشب خلال احتفالية في ضواحي طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

شباب زرادشتيون إيرانيون يحملون المشاعل لإشعال النار في كومة من الخشب خلال احتفالية في ضواحي طهران، إيران.

© AP Photo / Matias Delacroix

أشخاص يلعبون في حديقة باركي دوناس المائية في فالنسيا، فنزويلا.

أشخاص يلعبون في حديقة باركي دوناس المائية في فالنسيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Matias Delacroix

أشخاص يلعبون في حديقة باركي دوناس المائية في فالنسيا، فنزويلا.

© AP Photo / Anupam Nath

فتيات ينظفن بذور الخردل بعد الحصاد في حقل أرز على مشارف جواهاتي، الهند.

فتيات ينظفن بذور الخردل بعد الحصاد في حقل أرز على مشارف جواهاتي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anupam Nath

فتيات ينظفن بذور الخردل بعد الحصاد في حقل أرز على مشارف جواهاتي، الهند.

© AFP 2023 / Jaime Reina

أحد المشاركين يرتدي زي شيطان يلوح بعصا بها ألعاب نارية خلال مهرجان Correfoc التقليدي (تشغيل النار) في بالما دي مايوركا.

أحد المشاركين يرتدي زي شيطان يلوح بعصا بها ألعاب نارية خلال مهرجان Correfoc التقليدي (تشغيل النار) في بالما دي مايوركا. - سبوتنيك عربي
16/20
© AFP 2023 / Jaime Reina

أحد المشاركين يرتدي زي شيطان يلوح بعصا بها ألعاب نارية خلال مهرجان Correfoc التقليدي (تشغيل النار) في بالما دي مايوركا.

© AFP 2023 / Maxi Jonas

منظر جوي للأشخاص تحت الشمس على شاطئ في بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، الأرجنتين.

منظر جوي للأشخاص تحت الشمس على شاطئ في بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
17/20
© AFP 2023 / Maxi Jonas

منظر جوي للأشخاص تحت الشمس على شاطئ في بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، الأرجنتين.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

سائحة ترقص السامبا جنبًا إلى جنب مع فنانة تحيّي الناس أثناء إنزال سفينة سياحية في ميناء ريو دي جانيرو، البرازيل.

سائحة ترقص السامبا جنبًا إلى جنب مع فنانة تحيّي الناس أثناء إنزال سفينة سياحية في ميناء ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Silvia Izquierdo

سائحة ترقص السامبا جنبًا إلى جنب مع فنانة تحيّي الناس أثناء إنزال سفينة سياحية في ميناء ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Brian Inganga

زرافتان تتجولان حول حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي.

زرافتان تتجولان حول حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي. - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Brian Inganga

زرافتان تتجولان حول حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي.

© AP Photo / Ramon Espinosa

القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا.

القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا. - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo / Ramon Espinosa

القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا.

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