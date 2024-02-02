الصور الأكثر غرابة خلال الأسبوع الماضي

فنانو الشوارع في منطقة "فدنخا" في موسكو
فنانو الشوارع في منطقة "فدنخا" في موسكو
أشخاص يصطادون بجوار الصرف الذي يتدفق إلى نهر باراجواي في أسونسيون.
أشخاص يصطادون بجوار الصرف الذي يتدفق إلى نهر باراجواي في أسونسيون.
لقطات تلفزيونية لوكالة "فرانس برس" لناشطين بيئيين من المجموعة التي يطلق عليها اسم "Riposte Alimentaire" (الانتقام من الغذاء) وهما يلقيان الحساء على لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس
لقطات تلفزيونية لوكالة "فرانس برس" لناشطين بيئيين من المجموعة التي يطلق عليها اسم "Riposte Alimentaire" (الانتقام من الغذاء) وهما يلقيان الحساء على لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس
تُظهر الصورة الملتقطة في 28 يناير 2024 عاملاً ينتج فوانيس حمراء لاحتفالات العام القمري الجديد في هوايان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
تُظهر الصورة الملتقطة في 28 يناير 2024 عاملاً ينتج فوانيس حمراء لاحتفالات العام القمري الجديد في هوايان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
السيطرة على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "إم 113" تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيوموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي الروسي.
السيطرة على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "إم 113" تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيوموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي الروسي.
مصنّعو النبيذ المحتجون من ناربون (فرنسا) والمناطق المحيطة بها، يتمكنون من الحصول على أرغفة خبز أثناء سيطرتهم على الطريق السريع A9 خلال احتجاج على الضرائب وانخفاض الدخل.
مصنّعو النبيذ المحتجون من ناربون (فرنسا) والمناطق المحيطة بها، يتمكنون من الحصول على أرغفة خبز أثناء سيطرتهم على الطريق السريع A9 خلال احتجاج على الضرائب وانخفاض الدخل.
"راقصو الأسد" يؤدون عرضًا خلال موكب بمناسبة السنة القمرية الجديدة في هانوي.
"راقصو الأسد" يؤدون عرضًا خلال موكب بمناسبة السنة القمرية الجديدة في هانوي.
فلسطينيون ينظرون إلى منزل جارهم المتضرر في أعقاب غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.
فلسطينيون ينظرون إلى منزل جارهم المتضرر في أعقاب غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.
امرأتان ترتديان الزي الفينيسي التقليدي تسيران خلال عرض الشارع المفتوح للكرنفال في البندقية، إيطاليا.
امرأتان ترتديان الزي الفينيسي التقليدي تسيران خلال عرض الشارع المفتوح للكرنفال في البندقية، إيطاليا.
أليسيا فالينا، 23 عامًا، ترتدي زي الكرنفال التقليدي، تقف لالتقاط صورة لها في زوبيتا، شمال إسبانيا.
أليسيا فالينا، 23 عامًا، ترتدي زي الكرنفال التقليدي، تقف لالتقاط صورة لها في زوبيتا، شمال إسبانيا.
متظاهرون يحملون لوحة قماشية عليها تفصيلات من تحفة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" التي تصور الأم، ويلوحون بعلم فلسطين عملاق خلال احتجاج تضامني مع الشعب الفلسطيني.
متظاهرون يحملون لوحة قماشية عليها تفصيلات من تحفة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" التي تصور الأم، ويلوحون بعلم فلسطين عملاق خلال احتجاج تضامني مع الشعب الفلسطيني.
شباب زرادشتيون إيرانيون يحملون المشاعل لإشعال النار في كومة من الخشب خلال احتفالية في ضواحي طهران، إيران.
شباب زرادشتيون إيرانيون يحملون المشاعل لإشعال النار في كومة من الخشب خلال احتفالية في ضواحي طهران، إيران.
أشخاص يلعبون في حديقة باركي دوناس المائية في فالنسيا، فنزويلا.
أشخاص يلعبون في حديقة باركي دوناس المائية في فالنسيا، فنزويلا.
فتيات ينظفن بذور الخردل بعد الحصاد في حقل أرز على مشارف جواهاتي، الهند.
فتيات ينظفن بذور الخردل بعد الحصاد في حقل أرز على مشارف جواهاتي، الهند.
أحد المشاركين يرتدي زي شيطان يلوح بعصا بها ألعاب نارية خلال مهرجان Correfoc التقليدي (تشغيل النار) في بالما دي مايوركا.
أحد المشاركين يرتدي زي شيطان يلوح بعصا بها ألعاب نارية خلال مهرجان Correfoc التقليدي (تشغيل النار) في بالما دي مايوركا.
منظر جوي للأشخاص تحت الشمس على شاطئ في بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، الأرجنتين.
منظر جوي للأشخاص تحت الشمس على شاطئ في بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، الأرجنتين.
سائحة ترقص السامبا جنبًا إلى جنب مع فنانة تحيّي الناس أثناء إنزال سفينة سياحية في ميناء ريو دي جانيرو، البرازيل.
سائحة ترقص السامبا جنبًا إلى جنب مع فنانة تحيّي الناس أثناء إنزال سفينة سياحية في ميناء ريو دي جانيرو، البرازيل.
زرافتان تتجولان حول حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي.
زرافتان تتجولان حول حديقة نيروبي الوطنية، على مشارف نيروبي.
القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا.
القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا.