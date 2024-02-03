https://sputnikarabic.ae/20240203/إصابة-3-أشخاص-إثر-هجوم-طعن-بمحطة-قطارات-في-باريس-1085702197.html

إصابة 3 أشخاص إثر هجوم طعن داخل محطة قطارات في باريس

إصابة 3 أشخاص إثر هجوم طعن داخل محطة قطارات في باريس

صرّحت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص إثر هجوم طعن في محطة قطارات في العاصمة باريس، أحدهم في حالة خطرة، فيما تم اعتقال المنفذ. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T08:37+0000

2024-02-03T08:37+0000

2024-02-03T09:08+0000

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وقال مصدر في الشرطة لقناة "تي إف 1" الفرنسية، إن "شخصًا نفذ هجومًا بسكين، صباح اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، في محطة جار دي ليون في باريس".وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على المنفذ، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، واثنان بجروح طفيفة".وأشار المصدر إلى أنه لم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.وقال دارمانين: "مقارنة بالعام الماضي تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة في المئة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 380 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة في المئة".وقال وزير الداخلية إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألف ضابط شرطة لضمان الأمن على خلفية الحد الأقصى من التهديد الإرهابي.وشهدت ألمانيا ليلة مضطربة حيث أصيب أكثر من 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب واعتقل أكثر من 250 شخصًا.وقوع انفجار في وسط أثينا

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