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https://sputnikarabic.ae/20240203/إطلاق-الغواصة-النووية-كنياز-بوجارسكي-في-سيفيرودفينسك-فيديو-1085704331.html
إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديو
إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديو
أقيم حفل رسمي لإطلاق الغواصة "كنياز بوجارسكي" من المرفأ إلى الماء، في سيفيرودفينسك، في مصنع "سيفماش"، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T11:35+0000
2024-02-03T11:35+0000
رصد عسكري
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وقال القائد العام للبحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف، خلال الحفل، إن إطلاق الغواصة النووية يؤكد مسار تعزيز وتطوير القوات النووية الاستراتيجية البحرية، بهدف ضمان أمن روسيا.وفقًا للقائد، تجسد الغواصة الحلول التكنولوجية الأكثر تقدمًا وخبرة وتقاليد بناء الغواصات الروسية.ستعزز "كنياز بوجارسكي" القدرة القتالية للبحرية الروسية، وأسلحتها وخصائصها التقنية ستسمح لها بأداء جميع المهام بفعالية. وقال إيفمينوف إن الطاقم خضع لتدريب شامل وسيكون فخوراً بالعمل في هذه الغواصة.بعد مغادرة المرفأ، ستخضع الغواصة لتجارب بحرية في المصنع واختبارات الدولة. ثم سيحدّد الموعد الذي سيتم فيه قبول الغواصة في البحرية الروسية." كنياز بوجارسكي" هي الغواصة النووية الخامسة من مشروع "955أ" (بوريي-أ). وتم تدشين الغواصة في "سيفماش" في ديسمبر/كانون الأول 2016. ومثل غيرها من غواصات الجيل الرابع، ستشكل الغواصة أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية خلال العقود القادمة. الغواصات النووية من هذا المشروع مسلحة بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديو

11:35 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك
إطلاق الغواصة النووية كنياز بوجارسكي في سيفيرودفينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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أقيم حفل رسمي لإطلاق الغواصة "كنياز بوجارسكي" من المرفأ إلى الماء، في سيفيرودفينسك، في مصنع "سيفماش"، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وقال القائد العام للبحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف، خلال الحفل، إن إطلاق الغواصة النووية يؤكد مسار تعزيز وتطوير القوات النووية الاستراتيجية البحرية، بهدف ضمان أمن روسيا.
وفقًا للقائد، تجسد الغواصة الحلول التكنولوجية الأكثر تقدمًا وخبرة وتقاليد بناء الغواصات الروسية.
ستعزز "كنياز بوجارسكي" القدرة القتالية للبحرية الروسية، وأسلحتها وخصائصها التقنية ستسمح لها بأداء جميع المهام بفعالية. وقال إيفمينوف إن الطاقم خضع لتدريب شامل وسيكون فخوراً بالعمل في هذه الغواصة.
بعد مغادرة المرفأ، ستخضع الغواصة لتجارب بحرية في المصنع واختبارات الدولة. ثم سيحدّد الموعد الذي سيتم فيه قبول الغواصة في البحرية الروسية.
" كنياز بوجارسكي" هي الغواصة النووية الخامسة من مشروع "955أ" (بوريي-أ). وتم تدشين الغواصة في "سيفماش" في ديسمبر/كانون الأول 2016. ومثل غيرها من غواصات الجيل الرابع، ستشكل الغواصة أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية خلال العقود القادمة. الغواصات النووية من هذا المشروع مسلحة بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات.
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