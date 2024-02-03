https://sputnikarabic.ae/20240203/الجيش-الروسي-يحبط-4-محاولات-للقوات-الأوكرانية-لتعزيز-مواقعها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1085699760.html

الجيش الروسي يحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك

الجيش الروسي يحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك

قال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم السبت، إن قوات الجيش الروسي أحبطت 4 محاولات شنتها قوات نظام كييف بهدف... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T02:28+0000

2024-02-03T02:28+0000

2024-02-03T02:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857134_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_8ce881a88caccee99d5de43072bc308b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأوضح جوردييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات مجموعة قوات فوستوك "تواصل تنفيذ المهام القتالية في اتجاه جنوب دونيتسك، حيث جرت خلال النهار أربع محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لتعزيز المواقع الأمامية وتنفيذ عمليات تناوب للمسلحين في منطقتي ستارومايورسكي وروفنوبول، وقد تم إحباطها".وأضاف جوردييف أن "الضربات القاذفة ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أصابت المعاقل والمناطق التي تتركز فيها القوة البشرية في لواء المشاة الآلي رقم 58 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 127 في منطقة أوروزايني، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير نقطتي انتشار مؤقتة ومركز مراقبة للطائرات بدون طيار في منطقة فوديانوي".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها في دونيتسك، وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، ودحرت 290 عسكريًا أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "114" في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء "81" المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و17 مركبة، وتم إصابة وتدمير مركبة قتالية من طراز "إم إل آر أس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".

https://sputnikarabic.ae/20240202/بريطانيا-تدعو-حلفاء-الناتو-للنظر-في-إرسال-قوة-استكشافية-إلى-أوكرانيا--عاجل-1085696557.html

https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-تتفوق-في-حرب-الطائرات-المسيرة-على-أوكرانيا-1085669354.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا