https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الألمانية-خطة-إسرائيل-لشن-عمليات-عسكرية-في-رفح-ستودي-بضحايا-مدنيين-1085705144.html

الخارجية الألمانية: خطة إسرائيل لشن عمليات عسكرية في رفح ستودي بضحايا مدنيين

الخارجية الألمانية: خطة إسرائيل لشن عمليات عسكرية في رفح ستودي بضحايا مدنيين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية في مدينة رفح، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لن تكون... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T12:15+0000

2024-02-03T12:15+0000

2024-02-03T12:15+0000

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأوضحت بيربوك: "لقد شرحتُ وشركاؤنا الأمريكيون للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت أن سكان غزة لا يمكن أن يختفوا في الهواء. إن العمل في رفح، آخر مكان مزدحم، كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون ببساطة غير مبرر". وأشارت بيربوك أيضًا إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي استبدال منظمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على خلفية تحقيق في تورط موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث لا تستطيع المنظمات الأخرى تقديم المساعدة دون ضمانات أمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن غالانت أعلن أن الهدف التالي للجنود الإسرائيليين سيكون مدينة رفح على الحدود بين غزة ومصر، وحتى الآن، تجنب الجيش استخدام القوات البرية في رفح حتى لا يثير استياء السلطات المصرية.أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، يوم أمس الجمعة، عن قلقه حول ازدياد حدة القتال في خان يونس، ما أجبر مزيدًا من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح جنوبي قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"طنجرة الضغط" المملوءة باليأس.وأوضح لايركه: "أشدد على قلقنا البالغ حول تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا من الباحثين عن ملاذ آمن في رفح، خلال الأيام القليلة الماضية".وأضاف لايركه: "رفح بمثابة طنجرة ضغط مليئة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا".

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي