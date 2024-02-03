https://sputnikarabic.ae/20240203/الداخلية-التركية-تلقي-القبض-على-34-أجنبيا-يشتبه-بارتباطهم-بتنظيم-داعش-1085702820.html

الداخلية التركية تلقي القبض على 34 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"

الداخلية التركية تلقي القبض على 34 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم السبت، إلقاء القبض على 34 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، خلال... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T09:23+0000

2024-02-03T09:23+0000

2024-02-03T09:23+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102226/58/1022265836_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_bb19e38c7f86ff7062aed7f5e57b0fe1.jpg

وأشار وزير الداخلية في بيان على "إكس"، إلى "إلقاء القبض على 34 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية متزامنة في 7 ولايات".وأضاف علي يرلي كايا، أن المشتبه بهم مطلوبين لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، يوم أمس الجمعة، أن محكمة في إسطنبول أمرت بإلقاء القبض على 25 شخصًا على خلفية إطلاق نار في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد.وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في إسطنبول، القبض على 60 من المشتبه بتورطهم في الهجوم، بينهم 3 أتراك.وأسفر الهجوم عن وفاة المواطن التركي تونجر جيهان، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي أطلق عليه أحد المهاجمين الرصاص داخل الكنيسة أثناء القداس؛ ما تسبب في حالة من الذعر.وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فقد استمعت محكمة تركية، أمس الخميس، لإفادات 34 متهما بالتورط في هجوم على الكنيسة.وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب التركية من القبض على منفذي الهجوم بعد ساعات من وقوعه، وعثرت على السلاحين اللذين استخدما في الهجوم، وتبين أن أحدهما كان معطلا.تركيا.. الشرطة تعتقل مشتبهين بهما في الهجوم على كنيسة إسطنبول

https://sputnikarabic.ae/20240201/تركيا-تعلن-اعتقال-25-شخصا-على-خلفية-إطلاق-النار-في-كنيسة-بإسطنبول-1085662079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم