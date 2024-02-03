https://sputnikarabic.ae/20240203/الرئيس-البولندي-يعترف-بانتماء-شبه-جزيرة-القرم-التاريخي-لروسيا-1085705031.html
الرئيس البولندي يعترف بانتماء شبه جزيرة القرم التاريخي لروسيا
الرئيس البولندي يعترف بانتماء شبه جزيرة القرم التاريخي لروسيا
صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم حتى لو سيطرت على مناطق أخرى. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T12:13+0000
2024-02-03T12:13+0000
2024-02-03T12:13+0000
العالم
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وشدد الرئيس على أن شبه جزيرة القرم لها "أهمية خاصة" بالنسبة لروسيا وهي أرض روسية تاريخيا. وعندما سُئل السياسي عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا سوف تستولي على شبه جزيرة القرم، وجد صعوبة في الإجابة.وقال دودوا: "لا أعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم. إن لها أهمية خاصة من وجهة نظر تاريخية. لأنه في الواقع، إذا نظرنا إلى التاريخ، فسنجد أن شبه جزيرة القرم كانت في أيدي روسيا لفترة طويلة"، وفقا لوسائل إعلام.تُوصف وارسو بأنها واحدة من أقوى مؤيدي كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. بالإضافة إلى الدعم العام، يتم التعبير عن ذلك في توريد الأسلحة من بولندا. وصرح فلاديمير زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا مستعدة لشراء أسلحة من بولندا بالدين والقيام بإنتاج الأسلحة بشكل مشترك.
https://sputnikarabic.ae/20231120/الرئيس-البولندي-يأمل-في-مواصلة-دعم-بلاه-لأوكرانيا-في-ظل-تغيير-الحكومة-1083322213.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس البولندي يعترف بانتماء شبه جزيرة القرم التاريخي لروسيا
صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم حتى لو سيطرت على مناطق أخرى.
وشدد الرئيس على أن شبه جزيرة القرم لها "أهمية خاصة" بالنسبة لروسيا وهي أرض روسية تاريخيا. وعندما سُئل السياسي عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا سوف تستولي على شبه جزيرة القرم، وجد صعوبة في الإجابة.
20 نوفمبر 2023, 15:42 GMT
وقال دودوا: "لا أعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم. إن لها أهمية خاصة من وجهة نظر تاريخية. لأنه في الواقع، إذا نظرنا إلى التاريخ، فسنجد أن شبه جزيرة القرم كانت في أيدي روسيا لفترة طويلة"، وفقا لوسائل إعلام.
تُوصف وارسو بأنها واحدة من أقوى مؤيدي كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. بالإضافة إلى الدعم العام، يتم التعبير عن ذلك في توريد الأسلحة من بولندا. وصرح فلاديمير زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا مستعدة لشراء أسلحة من بولندا بالدين والقيام بإنتاج الأسلحة بشكل مشترك.