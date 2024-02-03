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القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 2245 عسكريا على محور دونيتسك خلال أسبوع
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-الروسية-تدمر-بـ37-ضربة-مراكز-قيادية-ومنشآت-عسكرية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1085706314.html
القوات الروسية تدمر بـ37 ضربة مراكز قيادية ومنشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تدمر بـ37 ضربة مراكز قيادية ومنشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع، 37 ضربة على المجمعات الصناعية العسكرية ومراكز قيادية للقوات الأوكرانية في عدد من... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T13:00+0000
2024-02-03T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع: "تمت إصابة ثلاثة رادارات نرويجية الصنع من طراز "ناسامز"، ورادارين من طراز "إس-300"، ومحطة رادار من طراز "إيريس-تي"، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الدفاع: "في الفترة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط، نفذت القوات المسلحة الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، وأهداف المجمع الصناعي العسكري، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، والترسانات وخزانات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الدفاع: "أسقطت القوات الروسية 20 طائرة أوكرانية و423 طائرة دون طيار، خلال أسبوع".وتابعت الدفاع: "خلال الأسبوع الماضي، تم تدمير سبع راجمات صواريخ مضادة للطيران، ومنها 5 "إس-300"، و"سامب-تي" الفرنسية الصنع، وكذلك "إيريس-تي" الألمانية الصنع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-7-منصات-إطلاق-للدفاع-الجوي-الأوكراني-خلال-أسبوع-1085705706.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر بـ37 ضربة مراكز قيادية ومنشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع

13:00 GMT 03.02.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع، 37 ضربة على المجمعات الصناعية العسكرية ومراكز قيادية للقوات الأوكرانية في عدد من مواقع العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأصابت جميع أهدافها بدقة.
وأوضحت الدفاع: "تمت إصابة ثلاثة رادارات نرويجية الصنع من طراز "ناسامز"، ورادارين من طراز "إس-300"، ومحطة رادار من طراز "إيريس-تي"، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الدفاع: "في الفترة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط، نفذت القوات المسلحة الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، وأهداف المجمع الصناعي العسكري، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، والترسانات وخزانات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت الدفاع أنه بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تضرب 7 منصات إطلاق للدفاع الجوي الأوكراني خلال أسبوع
12:39 GMT
وأضافت الدفاع: "أسقطت القوات الروسية 20 طائرة أوكرانية و423 طائرة دون طيار، خلال أسبوع".
وتابعت الدفاع: "خلال الأسبوع الماضي، تم تدمير سبع راجمات صواريخ مضادة للطيران، ومنها 5 "إس-300"، و"سامب-تي" الفرنسية الصنع، وكذلك "إيريس-تي" الألمانية الصنع".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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