https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تجند-الأشخاص-المعفيين-من-الخدمة-1085702554.html

القوات المسلحة الأوكرانية تجند الأشخاص المعفيين من الخدمة

القوات المسلحة الأوكرانية تجند الأشخاص المعفيين من الخدمة

صرّح أسرى الحرب الأوكرانيون لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتجنيد أعداد كبيرة من الأشخاص غير المؤهلين للخدمة في الجيش إما بسبب الصحة أو... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T09:04+0000

2024-02-03T09:04+0000

2024-02-03T09:04+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg

وقال أحد الأشخاص السجناء نازار فاشكيفيتش: "لقد تم تجنيدي في الوقت الذي كانوا يعطون فيه (بطاقات هوية عسكرية) للجميع: أولئك الذين تم تسريحهم من الجيش، وأولئك الذين أجلوا خدمتهم والمعفيين صحيا. لقد أعطوا للجميع البطاقات. اجتزت الفحص الطبي على الفور. كتبوا أنني بصحة جيدة، بكل المؤشرات، قلت إن في يدي شريحة للكسر، لم يهتموا بالأمر".وقال آخر، فيكتور تكاتشينكو، إنه تمت تعبئته من المرة الخامسة بسبب وجود العديد من الأمراض المؤكدة التي تمنع الخدمة العسكرية.وقال: "تمت تعبئتي. أصدروا استدعاء خامسا، لأسباب صحية، أصبحت مؤهلا للخدمة، وقبل ذلك لم أكن مؤهلا، لدي العديد من الأمراض: ارتفاع ضغط الدم، وفتق المعدة، وانضغاط الغضاريف الفقرية".وبحسب السجناء، بدأ تجنيد الأشخاص غير المؤهلين بسبب الصحة أو السن في الجيش الأوكراني بشكل جماعي.واشتكى فاشكيفيتش: "هنا، انظر: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا. كان معي جندي كبير السن، يبلغ من العمر 57 عامًا. كما أنه يعاني من مشاكل صحية. كيف سيقاتل، وكيف سيهاجم ولماذا؟ حتى يقتلوه على الفور؟".وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان، في وقت سابق، مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.

https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم