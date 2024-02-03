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القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 2245 عسكريا على محور دونيتسك خلال أسبوع
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-7-منصات-إطلاق-للدفاع-الجوي-الأوكراني-خلال-أسبوع-1085705706.html
القوات المسلحة الروسية تضرب 7 منصات إطلاق للدفاع الجوي الأوكراني خلال أسبوع
القوات المسلحة الروسية تضرب 7 منصات إطلاق للدفاع الجوي الأوكراني خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ضرب، خلال الأسبوع الماضي، سبع منصات إطلاق أوكرانية لمختلف أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك تلك التي أرسلتها أوروبا. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T12:39+0000
2024-02-03T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "خلال الأسبوع الماضي، تم ضرب سبع منصات إطلاق لأنظمة صواريخ، بما في ذلك: خمس لأنظمة صواريخ "إس-300"، و"سامب-تي" المصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا".بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لنظام الصواريخ "ناسامس" النرويجي الصنع، ورادارين لنظام الصواريخ "إس-300"، ومحطة رادار واحدة لنظام الصواريخ "إيريست-تي".وأشارت الوزارة إلى أن القوات أصابت ستة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي اتجاه كوبيانسك، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 750 عسكريًا، ودبابة وتسع عربات قتالية مدرعة و21 سيارة، و8 مدفعيات ميدانية.وواصلت القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع على طول خط المواجهة في أجزاء معينة من اتجاه كوبيانسك، وحررت تابايفكا.كما صدت القوات الروسية 41 هجومًا شنتها مجموعات مهاجمة من القوات الروسية 30، 32، 44، 60 مشاة ميكانيكية، 57 مشاة آلية، 25 محمول جوا، 95 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء دفاع إقليمي 103 في مناطق سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف ووفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20240203/الجيش-الروسي-يحبط-4-محاولات-للقوات-الأوكرانية-لتعزيز-مواقعها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1085699760.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تضرب 7 منصات إطلاق للدفاع الجوي الأوكراني خلال أسبوع

12:39 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ضرب، خلال الأسبوع الماضي، سبع منصات إطلاق أوكرانية لمختلف أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك تلك التي أرسلتها أوروبا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "خلال الأسبوع الماضي، تم ضرب سبع منصات إطلاق لأنظمة صواريخ، بما في ذلك: خمس لأنظمة صواريخ "إس-300"، و"سامب-تي" المصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا".
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لنظام الصواريخ "ناسامس" النرويجي الصنع، ورادارين لنظام الصواريخ "إس-300"، ومحطة رادار واحدة لنظام الصواريخ "إيريست-تي".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات أصابت ستة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك
02:28 GMT
وفي اتجاه كوبيانسك، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 750 عسكريًا، ودبابة وتسع عربات قتالية مدرعة و21 سيارة، و8 مدفعيات ميدانية.
وواصلت القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع على طول خط المواجهة في أجزاء معينة من اتجاه كوبيانسك، وحررت تابايفكا.
كما صدت القوات الروسية 41 هجومًا شنتها مجموعات مهاجمة من القوات الروسية 30، 32، 44، 60 مشاة ميكانيكية، 57 مشاة آلية، 25 محمول جوا، 95 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء دفاع إقليمي 103 في مناطق سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف ووفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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