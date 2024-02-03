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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
رصد علماء مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالاً كبيرًا ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية، صباح 3 فبراير/شباط الجاري. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T07:44+0000
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ويقع مركز الهزات على بعد 70 كيلومترًا من عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وعلى عمق نحو 6-8 كيلومترات. وكانت قوة الزلزال في حدود 5.1-5.5 درجة، وهي تندرج ضمن فئة الاهتزازات الخطيرة تحت الأرض.ويجري توضيح المعلومات حول عواقب الكارثة الطبيعية، فيما لم ترد معلومات عن الدمار والخسائر. لكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة أوكلاهوما، يظهر كيف اهتز المنزل عدة مرات من جراء الهزات الأرضية.وسبق أن تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، وكان مصدره على عمق 13.4 كيلومتر. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

07:44 GMT 03.02.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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رصد علماء مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالاً كبيرًا ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية، صباح 3 فبراير/شباط الجاري.
ويقع مركز الهزات على بعد 70 كيلومترًا من عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وعلى عمق نحو 6-8 كيلومترات. وكانت قوة الزلزال في حدود 5.1-5.5 درجة، وهي تندرج ضمن فئة الاهتزازات الخطيرة تحت الأرض.
ويجري توضيح المعلومات حول عواقب الكارثة الطبيعية، فيما لم ترد معلومات عن الدمار والخسائر. لكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة أوكلاهوما، يظهر كيف اهتز المنزل عدة مرات من جراء الهزات الأرضية.
وسبق أن تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، وكان مصدره على عمق 13.4 كيلومتر. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.
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