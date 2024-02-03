https://sputnikarabic.ae/20240203/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-1085701416.html
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
رصد علماء مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالاً كبيرًا ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية، صباح 3 فبراير/شباط الجاري. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T07:44+0000
2024-02-03T07:44+0000
2024-02-03T07:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
ويقع مركز الهزات على بعد 70 كيلومترًا من عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وعلى عمق نحو 6-8 كيلومترات. وكانت قوة الزلزال في حدود 5.1-5.5 درجة، وهي تندرج ضمن فئة الاهتزازات الخطيرة تحت الأرض.ويجري توضيح المعلومات حول عواقب الكارثة الطبيعية، فيما لم ترد معلومات عن الدمار والخسائر. لكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة أوكلاهوما، يظهر كيف اهتز المنزل عدة مرات من جراء الهزات الأرضية.وسبق أن تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، وكان مصدره على عمق 13.4 كيلومتر. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
رصد علماء مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالاً كبيرًا ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية، صباح 3 فبراير/شباط الجاري.
ويقع مركز الهزات على بعد 70 كيلومترًا من عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وعلى عمق نحو 6-8 كيلومترات. وكانت قوة الزلزال في حدود 5.1-5.5 درجة، وهي تندرج ضمن فئة الاهتزازات الخطيرة تحت الأرض.
ويجري توضيح المعلومات
حول عواقب الكارثة الطبيعية، فيما لم ترد معلومات عن الدمار والخسائر. لكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة أوكلاهوما، يظهر كيف اهتز المنزل عدة مرات من جراء الهزات الأرضية.
وسبق أن تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، وكان مصدره على عمق 13.4 كيلومتر. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.