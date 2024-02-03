https://sputnikarabic.ae/20240203/عرض-أحدث-أنواع-الأسلحة-الروسية-لأول-مرة-في-المملكة-العربية-السعودية-1085703207.html

عرض أحدث أنواع الأسلحة الروسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية

عرض أحدث أنواع الأسلحة الروسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية

ستصبح الرياض المركز العالمي لعرض الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة الأكثر تقدمًا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T10:14+0000

2024-02-03T10:14+0000

2024-02-03T10:14+0000

رصد عسكري

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تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي World Defense Show - WDS-2024 للمرة الثانية. الأولى كانت في العام قبل الماضي، وأصبح على الفور واحدًا من أكبر الأحداث في العالم.سيتم عقد WDS في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، لذلك سيتضمن برنامجها برنامج طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي. وسيتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة 80 ألف متر مربع.وستقدم أكثر من 20 شركة دفاعية روسية منتجاتها، بما في ذلك شركة "ألماز أنتي" للدفاع الجوي الفضائي، ومركز التكنولوجيا الخاصة، و"ريمديزيل"، وبالإضافة إلى الشركات التي تدخل ضمن شركة "روستيخ" وهي "المجمعات العالية الدقة" و"شركة بناء الطائرات المتحدة" و"تيخنوديناميكا".وستعرض شركة "روسو أوبورون إكسبورت" في جناحها، نماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية من شركة "أورال فاغون زافود"، وشركة "كلاشينكوف"، ومعهد أبحاث "فيكتور"، ومعهد أبحاث "ستالي" وغيرها من الشركات المصنعة الروسية.وستعرض الشركة دبابة" تي-90إم إس" والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون-كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة ومطلوبة في الشرق الأوسط.وسيتم عرض نموذج من المركبة المدرعة ذات الأغراض الخاصة "زا-إس بي إن" تيتان، مع وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. تتمتع هذه المركبة بحماية عالية من الصواريخ الباليستية والألغام. وفقًا للخبراء، تتمتع بآفاق ممتازة في سوق الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تركيب وحدات قتالية أجنبية الصنع عليها.وستقدم شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق كلاشنيكوف الهجومية من سلسلة "المائتين"، وAK-12، وAK-15، وAK-19 و AK-308 ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش كلاشنيكوف PPK-20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".

https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-العمل-على-تصنيع-نظام-بصري-لتدمير-الأهداف-المتحركة-تلقائيا-1085678257.html

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