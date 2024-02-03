عربي
https://sputnikarabic.ae/20240203/عرض-أحدث-أنواع-الأسلحة-الروسية-لأول-مرة-في-المملكة-العربية-السعودية-1085703207.html
عرض أحدث أنواع الأسلحة الروسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية
عرض أحدث أنواع الأسلحة الروسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية
ستصبح الرياض المركز العالمي لعرض الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة الأكثر تقدمًا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T10:14+0000
2024-02-03T10:14+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_598bb4ff22511a987e6726bf64e34cc3.jpg
تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي World Defense Show - WDS-2024 للمرة الثانية. الأولى كانت في العام قبل الماضي، وأصبح على الفور واحدًا من أكبر الأحداث في العالم.سيتم عقد WDS في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، لذلك سيتضمن برنامجها برنامج طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي. وسيتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة 80 ألف متر مربع.وستقدم أكثر من 20 شركة دفاعية روسية منتجاتها، بما في ذلك شركة "ألماز أنتي" للدفاع الجوي الفضائي، ومركز التكنولوجيا الخاصة، و"ريمديزيل"، وبالإضافة إلى الشركات التي تدخل ضمن شركة "روستيخ" وهي "المجمعات العالية الدقة" و"شركة بناء الطائرات المتحدة" و"تيخنوديناميكا".وستعرض شركة "روسو أوبورون إكسبورت" في جناحها، نماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية من شركة "أورال فاغون زافود"، وشركة "كلاشينكوف"، ومعهد أبحاث "فيكتور"، ومعهد أبحاث "ستالي" وغيرها من الشركات المصنعة الروسية.وستعرض الشركة دبابة" تي-90إم إس" والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون-كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة ومطلوبة في الشرق الأوسط.وسيتم عرض نموذج من المركبة المدرعة ذات الأغراض الخاصة "زا-إس بي إن" تيتان، مع وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. تتمتع هذه المركبة بحماية عالية من الصواريخ الباليستية والألغام. وفقًا للخبراء، تتمتع بآفاق ممتازة في سوق الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تركيب وحدات قتالية أجنبية الصنع عليها.وستقدم شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق كلاشنيكوف الهجومية من سلسلة "المائتين"، وAK-12، وAK-15، وAK-19 و AK-308 ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش كلاشنيكوف PPK-20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".
https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-العمل-على-تصنيع-نظام-بصري-لتدمير-الأهداف-المتحركة-تلقائيا-1085678257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c50d54da4a68a590f8f038fbc302fa13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

عرض أحدث أنواع الأسلحة الروسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية

10:14 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ستصبح الرياض المركز العالمي لعرض الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة الأكثر تقدمًا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري.
تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي World Defense Show - WDS-2024 للمرة الثانية. الأولى كانت في العام قبل الماضي، وأصبح على الفور واحدًا من أكبر الأحداث في العالم.
سيتم عقد WDS في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، لذلك سيتضمن برنامجها برنامج طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي. وسيتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة 80 ألف متر مربع.
وستقدم أكثر من 20 شركة دفاعية روسية منتجاتها، بما في ذلك شركة "ألماز أنتي" للدفاع الجوي الفضائي، ومركز التكنولوجيا الخاصة، و"ريمديزيل"، وبالإضافة إلى الشركات التي تدخل ضمن شركة "روستيخ" وهي "المجمعات العالية الدقة" و"شركة بناء الطائرات المتحدة" و"تيخنوديناميكا".
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام أوران-ام (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيا
أمس, 12:28 GMT
وستعرض شركة "روسو أوبورون إكسبورت" في جناحها، نماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية من شركة "أورال فاغون زافود"، وشركة "كلاشينكوف"، ومعهد أبحاث "فيكتور"، ومعهد أبحاث "ستالي" وغيرها من الشركات المصنعة الروسية.
وستعرض الشركة دبابة" تي-90إم إس" والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون-كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة ومطلوبة في الشرق الأوسط.
وسيتم عرض نموذج من المركبة المدرعة ذات الأغراض الخاصة "زا-إس بي إن" تيتان، مع وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. تتمتع هذه المركبة بحماية عالية من الصواريخ الباليستية والألغام. وفقًا للخبراء، تتمتع بآفاق ممتازة في سوق الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تركيب وحدات قتالية أجنبية الصنع عليها.
وستقدم شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق كلاشنيكوف الهجومية من سلسلة "المائتين"، وAK-12، وAK-15، وAK-19 و AK-308 ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش كلاشنيكوف PPK-20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفشل يدفع قادة أمنيين في إسرئيل للاستقالةأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала