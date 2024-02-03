عربي
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 2245 عسكريا على محور دونيتسك خلال أسبوع
https://sputnikarabic.ae/20240203/مركز-الأمم-المتحدة-للأقمار-الصناعية-الحرب-دمرت-30--من-مباني-غزة-1085705517.html
مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: الحرب دمرت 30 % من مباني غزة
مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: الحرب دمرت 30 % من مباني غزة
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120، حيث تواصل إسرائيل قصفها الجوي وعملياتها البرية، التي تستهدف كل شيء في داخل القطاع. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T12:34+0000
2024-02-03T12:34+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
وإضافة إلى حصيلة الخسائر البشرية الهائلة، التي تتزايد يوميا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، فإن الحرب خلف خسائر مادية كبيرة جدا شمل ذلك البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.ويؤكد ذلك تحليل مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، الذي أوضح أن 30 في المئة، من مباني قطاع غزة تعرضت لأضرار أو تم تدميرها منذ بدء الحرب، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.وقال تحليل المركز إن مقارنة صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الـ7 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بصورة قطاع غزة قبل بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تظهر حجم الدمار الذي تعرض له القطاع.ولفت المركز إلى أن أكثر من 22 ألف مبنى تم تدميره بالكامل، بينما تعرض نحو 14 ألف مبنى لأضرار جسيمة، إضافة إلى نحو 39 ألف مبنى تعرض لأضرار متوسطة، مشيرًا إلى إجمالي حجم المباني التي تم تدميرها أو تعرضت لأضرار تقدر بنحو ثلث حجم مباني القطاع، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 66 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240202/مندوبة-واشنطن-بالأمم-المتحدة-أمريكا-وقطر-ومصر-تقدمت-باقتراح-لوقف-العمليات-في-غزة-وإطلاق-المحتجزين-1085695399.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: الحرب دمرت 30 % من مباني غزة

12:34 GMT 03.02.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120، حيث تواصل إسرائيل قصفها الجوي وعملياتها البرية، التي تستهدف كل شيء في داخل القطاع.
وإضافة إلى حصيلة الخسائر البشرية الهائلة، التي تتزايد يوميا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، فإن الحرب خلف خسائر مادية كبيرة جدا شمل ذلك البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.
ويؤكد ذلك تحليل مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، الذي أوضح أن 30 في المئة، من مباني قطاع غزة تعرضت لأضرار أو تم تدميرها منذ بدء الحرب، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: أمريكا وقطر ومصر تقدمت باقتراح لوقف العمليات في غزة وإطلاق المحتجزين
أمس, 19:59 GMT
وقال تحليل المركز إن مقارنة صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الـ7 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بصورة قطاع غزة قبل بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تظهر حجم الدمار الذي تعرض له القطاع.
ولفت المركز إلى أن أكثر من 22 ألف مبنى تم تدميره بالكامل، بينما تعرض نحو 14 ألف مبنى لأضرار جسيمة، إضافة إلى نحو 39 ألف مبنى تعرض لأضرار متوسطة، مشيرًا إلى إجمالي حجم المباني التي تم تدميرها أو تعرضت لأضرار تقدر بنحو ثلث حجم مباني القطاع، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 66 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفشل يدفع قادة أمنيين في إسرئيل للاستقالةأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала